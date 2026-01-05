A- A+

CINEMA Leonardo DiCaprio defende a arte do cinema contra a cultura do "conteúdo": "Filmes importam" Ator fez discurso ao receber prêmio no Festival de Cinema de Palm Springs

Leonardo DiCaprio enfatizou a importância de fazer cinema em vez de conteúdo na noite de sexta-feira, 2, no Festival de Cinema de Palm Springs.

"Os filmes ainda são feitos para serem vivenciados, juntos, em um cinema. Agora, essa crença importa mais do que nunca. Filmes originais são mais difíceis de fazer e de proteger. Mas os filmes ainda importam, não o conteúdo, mas o cinema. Histórias feitas por pessoas destinadas a serem compartilhadas em uma sala escura em uma experiência coletiva", disse ele.

O ator de Uma Batalha Após a Outra aceitou o prêmio Desert Palm Achievement Award, Actor - que homenageia a melhor atuação masculina - por meio de um vídeo pré-gravado. A revista Variety noticiou que ele não pôde comparecer ao festival de cinema devido ao conflito político na Venezuela, que levou ao cancelamento de vários voos saindo do Caribe, onde o ator foi visto de férias durante as festas de fim de ano.

Suas colegas de elenco, Chase Infiniti e Teyana Taylor, aceitaram o prêmio em seu nome. A 37ª edição do International Film Awards, no festival de Palm Springs, Califórnia, dá início à agitada temporada de premiações de Hollywood, homenageando alguns dos concorrentes mais cotados pela indústria cinematográfica.

A noite glamourosa foi cheia de discursos longos e emocionantes, cada um enfatizando a importância da unidade entre os artistas e a importância de manter as histórias originais e os cinemas vivos.

Ao aceitar o Icon Award, o ator Michael B. Jordan pediu aos colegas para continuarem a contar histórias originais que construam unidade. "Os filmes que estamos homenageando esta noite nos inspiram a fazer mais, a ser melhores, a nos vermos mais claramente e a tornar o mundo um lugar mais iluminado. E talvez quando as luzes se acendam no cinema, possamos voltar ao sol juntos", disse o ator.

Miley Cyrus aceitou o Outstanding Artistic Achievement Award (prêmio por realizações artísticas notáveis) pela sua música Dream As One em Avatar: Fogo e Cinzas. A cantora espera que os artistas voltem a se concentrar mais na comunidade, em vez de se verem como concorrentes. "Os números podem fazer parecer um esporte, mas a performance vai muito além de um placar, porque cada artista pode expor sua alma de uma maneira completamente única e cada contribuição deixa sua própria marca na história", disse ela.

Jane Fonda conduziu brevemente o público em um exercício de respiração antes de entregar o Vanguard Award a Chloe Zhao, Paul Mescal e Jessie Buckley, do filme Hamnet. Fonda atribuiu a iniciativa à diretora Chloe Zhao, que costumava conduzir exercícios semelhantes antes das exibições do filme Hamnet em festivais. O Vanguard Award reconhece o melhor trabalho coletivo em um filme.

Guillermo del Toro ficou ao lado de seu elenco de Frankenstein para receber o Visionary Award (Prêmio Visionário). O diretor revelou que recentemente perdeu seu irmão mais velho e refletiu sobre a relevância do romance clássico de Mary Shelley enquanto o mundo continua a lidar com a tecnologia emergente e a divisão. Para del Toro, sua relevância significa duas coisas: "Nunca aprendemos, e às vezes a única maneira de falar sobre humanidade é através de monstros."

Timothèe Chalamet recebeu o Spotlight Award (prêmio de destaque do ano) que, e focou seu discurso na busca de seu personagem em Marty Supreme pela grandeza e em realizar seus sonhos.

Mahershala Ali entregou o prêmio a Ethan Hawke o Career Achievement Award, que celebra o trabalho ao longo da carreira, relembrando como a atuação de Hawke em Caindo na Real foi um dos muitos filmes que inspiraram seus primeiros dias de atuação.

O discurso de aceitação de Hawke deu crédito aos amigos e colaboradores que deixaram uma marca em quem ele é hoje e lembrou a influência que o falecido River Phoenix teve em sua vida. "Estou aqui diante de vocês como a soma acumulada de todos os indivíduos que ajudaram a me moldar", disse o ator.

Hawke subiu ao palco uma segunda vez para um reencontro de First Reformed com a ex-colega de elenco Amanda Seyfried para apresentá-la com o Desert Palm Achievement Award, Actress, que honra a melhor atuação feminina.

Seyfried logo apontou o momento inesperado enquanto recebia o mesmo prêmio que DiCaprio. "Quero agradecer ao Leo por me inspirar a ser atriz. Então, é estranho. É incrível receber este prêmio. É o mesmo título do prêmio, então é como compartilhá-lo com ele? Tipo isso? Talvez", disse a atriz.

A noite continuou com risadas do ator e comediante Adam Sandler depois que Laura Dern lhe apresentou o Chairman’s Award (escolhido pelo presidente do festival, Nachhattar Singh Chandi) Sandler aceitou seu prêmio com nada menos que uma apresentação de stand-up sobre como seria sua vida se tivesse escolhido uma vida mais tranquila em vez de trabalhar no entretenimento.

"Eu provavelmente ainda teria um contrato com a Netflix. Mas eu estaria pagando a eles uma taxa mensal para poder assistir a última temporada de Stranger Things", disse o comediante

O elenco de Valor Sentimental aceitou o International Star Award (prêmio destaque internacional) como um conjunto. Rose Byrne levou para casa o Breakthrough Performance Award, Actress (prêmio revelação em atuação feminina) por seu trabalho em Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria, brincando com a ideia de receber um prêmio de revelação aos 40 anos.

A premiação foi concluída com Kate Hudson aceitando o Icon Award por seu trabalho em Song Sung Blue.

A temporada de premiações continuou com o 31º Critics’ Choice Awards (veja lista de vencedores) e segue no próximo domingo, 11, com o 83º Globo de Ouro.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.



