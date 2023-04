A- A+

Famosos Leonardo DiCaprio e ex mantêm guarda compartilhada de cadela adotada; conheça o animal Camila Morrone, de 25 anos, costuma compartilhar cliques do pet nas redes sociais

O romance entre Leonardo DiCaprio, de 48 anos, e Camila Morrone, de 25, pode ter acabado, mas o ex-casal segue junto, ao menos no que diz respeito à guarda da cadela Sally, um husky siberiano adotado durante o isolamento social, em 2020. Segundo o portal britânico Daily Mail, os atores se veem "todo o tempo" porque compartilham a guarda "de sua amada cadela Sally".

DiCaprio e Camila namoraram de 2017 até meados do ano passado. Em 2020, durante a pandemia de Covid-19, eles adotaram dois filhotes de husky siberiano. Tempos depois, doaram um deles, o Jack, e ficaram com a fêmea, Sally, que costuma aparecer com certa frequência no Instagram de Camila. A atriz, inclusive, sempre fez questão de incentivar publicamente a adoção.

"Criar um filhote durante esse período de quarentena foi a melhor decisão. Para todos os meus amigos que mostram interesse em fazer isso, FAÇA. Você não vai se arrepender. Essas doces criaturas precisam tanto de você", escreveu Camila na legenda do primeiro clique que compartilhou ao lado de um dos huskies adotados, sem identificá-lo.

Mais de um ano depois, em julho de 2021, outro post de incentivo à adoção. "Conteúdo da Sally para você. Ela ainda pensa que é um cachorrinho minúsculo. Se eu não disse isso o suficiente, adotá-la foi a melhor coisa de todas. Se você está considerando um animal, por favor #adotenãocompre", escreveu, com uma foto da cadela em seu colo.

Em grande parte das suas publicações com Sally nas redes, Camila marca a ONG "Hollywood Huskies". A organização sem fins lucrativos promove o resgate de huskies em situação de negligência, abuso e abrigados em locais de "alta matança" no Sul da Califórnia, onde Camila e DiCaprio moram.

DiCaprio, apesar de ser mais reservado nas redes, também é um "pai de pet ativo".

Segundo a atriz Jennifer Lawrence, que contracenou com DiCaprio no longa "Não Olhe Para Cima" (2021), o ator já arriscou a vida para salvar um dos seus cães, depois que o animal pulou em um lago congelado.

Um dos cachorros caiu e ele [DiCaprio] pulou no lago congelado para salvá-lo. E assim que ele empurrou um cachorro para fora do lago, o outro pulou para dentro, contou Jennifer, aos risos, em razão da campanha do filme que estrelou com DiCaprio, em 2021.

