cinema Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence serão dirigidos por Martin Scorsese em filme de fantasma Longa é uma adaptação do livro 'What happens at night', de Peter Cameron

Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence acabam de se juntar ao elenco de "What happens at night" ("O que acontece à noite", na tradução literal), mais novo filme de Martin Scorsese. O longa é uma adaptação de obra homônima do escritor Peter Cameron.

Descrito como "uma história de fantasmas", o livro acompanha um casal que viaja para uma cidadezinha de baixo da neve na Europa para adotar um bebê. Eles se hospedam em um hotel cavernoso e praticamente deserto, onde encontram um elenco enigmático de hóspedes.

O roteiro é de responsabilidade de Patrick Marber, de "Closer — Perto demais". O roteirista adquiriu os direitos de adaptação em 2023. Inicialmente, Scorsese iria apenas produzir o filme, mas acabou optando por dirigi-lo. O cineasta está negociando com a Apple Studios para o desenvolvimento do projeto e a ideia é iniciar as filmagens em janeiro.

Scorsese e DiCaprio são colaboradores frequentes. Eles trabalharam juntos em inúmeras oportunidades, com destaque para "Os infiltrados", "O aviador" e "Assassinos da lua das flores".

