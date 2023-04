A- A+

famosos Leonardo DiCaprio é visto com Irina Shayk, primeira mulher com mais de 30 anos com quem se relaciona Ator terminou com oito namoradas antes de elas completarem 26 anos; Modelo é a primeira mulher com menos de 30 anos com quem ele se relaciona em duas décadas

Leonardo DiCaprio parece ter uma nova namorada e desta vez ela tem mais de 25 anos. O ator e a modelo Irina Shayk foram vistos em clima de romance durante o fim de semana no Coachella, festival de música realizado na Califórnia até o domingo, dia 23.

DiCaprio, de 47 anos, está solteiro desde agosto de 2022 quando terminou o relacionamento com a modelo Camila Morrone, de 25 anos. Na ocasião, as redes foram inundadas de memes ridicularizando o ator por namorar apenas mulheres muito jovens.

Coincidência ou não, DiCaprio terminou os oito relacionamentos anteriores quando suas namoradas ainda não tinham completado 26 anos.

Além de Camilla Morrone, DiCaprio se relacionou com a top brasileira Gisele Bundchen, a israelense Bar Rafaeli, a atriz Blake Lively, a modelo americana Erin Heatherton, a alemã Toni Garrn, a atriz Kelly Rohrbach e a top dinamarquesa Nina Agdal. Todas tinham no máximo 25 anos quando deixaram de namorar o astro de "Titanic".

Os memes nas redes, aliás, brincavam o personagem do ator, Jack, no longa de James Cameron:

vc sabia q no filme Titanic o personagem Jack (interpretado por Leonardo DiCaprio) prefere congelar na água em vez de subir na porta de madeira pois momentos antes teria descoberto q a personagem rose havia acabado de completar 25 anos?

— Cauê de BONÉ BRANCO (@caue_nascim) August 30, 2022

Sobrou até para Lady Gaga:

O Leonardo DiCaprio quando vê alguém acima dos 25 anos... pic.twitter.com/tL0HtJ8e7n

— Vladimir Santos (@VladSantos_80) August 31, 2022

Primeira mulher com mais de 30 anos em duas décadas

A modelo Irina Shayk, de 37 anos, é a primeira mulher com mais de 30 anos com quem Leonardo DiCaprio se relaciona em mais de 20 anos. A modelo russa, que fez muito sucesso no início dos anos 2000 e chegou a integrar o time de top models da Victoria's Secret, foi casada com o ator Bradley Cooper, com quem tem uma filha de 6 anos. Antes disso, ela namorou o jogador de futebol português Cristiano Ronaldo durante cinco anos.

No ano passado, amigos do ator afirmaram que ele estava irritado por ser sempre ridicularizado por namorar mulheres com até 25 anos. Depois do fim do relacionamento com Camilla Morrone, DiCaprio teve um rápido affair com a modelo Gigi Hadid, que tinha 27 anos na ocasião.

"Leo tem dito a seus amigos que realmente odeia a narrativa sobre ele namorar apenas mulheres com menos de 25 anos. Isso o incomoda. Gigi tem 27 anos e um filho (Khai, fruto do casamento com o cantor Zayn Malik)", revelou uma fonte ao jornal The Sun.

Veja também

rapper Hipospádia: O que é a condição rara que afeta o rapper Lil Dicky que o faz ter um micropênis?