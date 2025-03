Leonardo DiCaprio, Madonna e Mick Jagger mandam mensagens para Selton Mello

A- A+

Selton Mello usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 3, para revelar que foi parabenizado por celebridades americanas após Ainda Estou Aqui ganhar o Oscar de Melhor Filme Internacional.



O ator usou o Threads para falar sobre o acontecimento.

"Eu estou em uma festa pós-Oscar. Os convidados vindo emocionados dar parabéns pelo filmaço brasileiro e pelo nosso Oscar inédito. Leonardo Di Caprio, Madonna, Mick Jagger, uma turma assim", escreveu.





Mello finalizou seu discurso dizendo estar orgulhoso do filme e do primeiro Oscar do Brasil. "Brasil no topo, como deve ser."



Além de concorrer na categoria de Melhor Filme Internacional, Ainda Estou Aqui disputou o prêmio de Melhor Filme, mas foi superado por Anora. Fernanda Torres competiu na categoria de Melhor Atriz por sua atuação no filme de Walter Salles, mas perdeu para Mikey Madison.



Confira o discurso de Walter Salles

"Obrigado ao cinema brasileiro. Estou honrado por receber este prêmio de um grupo extraordinário de cineastas. Este prêmio vai para uma mulher que, até o final de um regime autoritário, decidiu não se curvar e resistir. Isso vai para ela. Seu nome é Eunice Paiva. E vai para as duas mulheres extraordinárias que a viveram, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro", disse o diretor

Veja também