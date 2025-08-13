A- A+

cinema Leonardo DiCaprio revela filme recusado que é o maior arrependimento de sua carreira Ator deu entrevista ao diretor Paul Thomas Anderson em revista britânica

Um dos grandes nomes de sua geração, vencedor do Oscar e com trabalhos inesquecíveis em obras como "Titanic", "Romeu + Julieta" e "O lobo de Wall Street", Leonardo DiCaprio possui um grande arrependimento em sua carreira, cometido há quase 30 anos.

Em entrevista ao diretor Paul Thomas Anderson na revista Empíre, DiCaprio revelou que lamenta não ter aceitado o convite do cineasta para estrelar "Boogie Nights: Prazer sem limites" (1997), filme que lançou Mark Wahlberg ao estrelato.

PTA procurou DiCaprio após se impressionar com seu trabalho em "Diário de um adolescente" (1995). O ator, no entanto, já estava comprometido com "Titanic", clássico de James Cameron que o transformou em um astro internacional.

"Meu maior arrependimento é não ter feito 'Boogie Nights'. Foi um filme profundo da minha geração. Não consigo imaginar ninguém além de Mark nele. Quando finalmente consegui assistir ao filme, achei que era uma obra-prima", afirmou o ator.

Passadas três décadas, o ator e o diretor finalmente trabalharão juntos. DiCaprio é o protagonista de "Uma batalha após a outra", filme escrito e dirigido por Thomas Anderson que chega aos cinemas americanos em setembro. A produção conta ainda com Benicio Del Toro e Sean Penn.

