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EUA Leonardo DiCaprio enviou cestas de macarrão para apresentadora; entenda o motivo Nikki Glaser recebeu presente inusitado do ator após piada em cerimônia do Globo de Ouro

A apresentadora Nikki Glaser revelou que recebeu de Leonardo DiCaprio três cestas de macarrão. O presente inusitado veio como resposta a uma piada feita por ela no Globo de Ouro, em janeiro.

O episódio curioso foi detalhado pela comediante estadunidense em entrevista a Jimmy Fallon, durante o “The Tonight Show”. Ela revelou que se esforçou para falar algo engraçado sobre o ator e que fugisse do óbvio.

“Eu pensava: 'Eu simplesmente não quero fazer a piada sobre como ele só tem namoradas jovens. Isso já foi feito tantas vezes.' Essa piada já existe há mais tempo do que a namorada atual dele tem de vida”, alfinetou.



Nikki Glaser pesquisou bastante sobre o passado de Leonardo DiCaprio e descobriu uma entrevista de 1991, quando ele ainda era adolescente. Na matéria da revista “Teen Beat”, o futuro astro de Hollywood respondia que sua comida favorita era “macarrão, macarrão e mais macarrão”.

O detalhe encontrado na entrevista inspirou a piada da comediante, que recebeu a resposta do ator depois da cerimônia: cestas repletas de macarrão em sua casa. “Uma parte de mim ficou tipo: ‘Será que o Leo quer transar comigo?’ E aí eu pensei: ele não mandaria macarrão para o tipo de garota que ele curte. Era um macarrão seco”, finalizou.



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