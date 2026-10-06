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Música Leonardo e Bruno & Marrone apresentam show "Cabaré O Último Encontro", sexta (9), no Classic Hall Ingressos disponíveis na bilheteria do Classic Hall e online pelo site da turnê

Leonardo e Bruno & Marrone apresentam, nesta sexta (9), no Classic Hall, a turnê “Cabaré – O Último Encontro”, que marca a despedida dessa formação dos palcos. Os camarotes e mesas já estão esgotados, e restam apenas os últimos ingressos individuais, disponíveis na bilheteria do Classic Hall e online pelo site da turnê. O evento está marcado para as 20h.

Após cinco anos de estrada, centenas de apresentações, shows com ingressos esgotados e milhões de espectadores, o projeto chega à sua reta final da celebração à música sertaneja.

Intitulada “Cabaré – O Último Encontro”, a turnê reúne no palco, Leonardo e Bruno & Marrone em uma viagem musical por grandes sucessos de suas carreiras e canções que fazem parte da memória afetiva dos brasileiros. O espetáculo também ganhou registro em DVD, gravado na Vibra São Paulo, nessa última fase do projeto.

Clássicos do sertanejo

Entre os clássicos que integram o repertório estão “Viva a Vida”, “Telefone Mudo”, “Boate Azul”, “Garçom”, “Dama de Vermelho”, “Amor de Primavera”, “Andorinhas” e “Eu Não Sou Cachorro, Não”.

“O projeto Cabaré foi criado para celebrar encontros, este com Bruno & Marrone é especial por vários motivos; Marrone conheço desde sempre e o Bruno é o par que todo admirador de um bom ‘cabaré’ pode ter. Vamos fazer esta turnê de despedida nos palcos e seguirmos firmes como companheiros”, diz Leonardo.

Bruno & Marrone também ressaltam a emoção desses últimos encontros no palco ao lado do amigo. “Celebramos nossa carreira com muito orgulho, dividir o palco com Leonardo é mais um sonho realizado, graças ao ‘Cabaré’, e temos certeza que estas últimas apresentações serão ainda mais especiais”, comentam.

Idealizado pela Talismã Music, escritório de Leonardo, o projeto Cabaré conta com realização da Opus Entretenimento, em parceria com a Groove Live Entertainment. Aturnê terá, até o momento, apenas oito apresentações.

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