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FAMOSOS Leonardo emagrece depois de 20 dias sem beber: quais são as bebidas alcoólicas mais calóricas? Cantor apresentou alterações clínicas, como mostrou um exame, antes de iniciar mudança

O sertanejo Leonardo, de 63 anos, emagreceu alguns quilos após passar 20 dias sem beber. A transformação foi compartilhada pela mulher do cantor, Poliana Rocha, que mostrou satisfação com a mudança de hábitos.

"Vinte e um dias sem beber e eu estou muito feliz por você! Ver você passando por isso de frente, ficando mais leve, mais jovem, mais saudável, me enche de orgulho. Eu sempre quis o melhor para você. Te amo", escreveu ela.

De acordo com a assessoria de Leonardo, o motivo da pausa nas bebidas alcoólicas veio após a realização de exames de rotina, onde foi detectada uma alteração nos triglicerídios, o principal tipo de gordura que circula no sangue e servem como reserva de energia para o corpo.

"Por este motivo foi sugerida uma dieta, incluindo 30 dias sem consumo de bebida alcoólica. Em breve, os exames serão refeitos e terá uma nova avaliação médica", diz o comunicado.





Veja lista de bebidas alcoólicas mais calóricas

Whisky sour (555 calorias)

Piña colada (423 calorias)

Margarita (321 calorias)

Taça de vinho tinto (230 calorias)

Martini (207 calorias)

Mojito (203 calorias)

Gin tônica (193 calorias)

Old Fashioned (168 calorias)

Cerveja normal (156 calorias)

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