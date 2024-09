Leonardo manda 'recado' para Gusttavo Lima, que fez aniversário na Grécia

A- A+

O sertanejo Leonardo mandou um "recado" de parabéns para Gusttavo Lima, que comemora 35 anos com festa em iate de R$ 1 bilhão na Grécia. Dentro de um barco, enquanto pescava com os amigos, Leonardo gravou um vídeo: "Parabéns querido, você está aí no mar hebreu, vai ver a ventania que é aí. Me deixa aqui no Pantanal. Me deixa aqui nessa sofrência", brincou ele.

No dia 3 de setembro, o autor de sucessos como "Balada" completou 35 anos. Em grande estilo, alugou um iate de cinco andares na Grécia , com diária de R$ 1 milhão e valor de venda de R$ 1 bilhão, e lá fez seu "Tcherere tchê tchê" até o sol raiar. Poucos foram os escolhidos para a farra, na terça-feira, com "tudo por conta do papai'', como ele fez questão de reforçar no discurso da festa, vestido de linho amarelo.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e sua mulher, Gracinha, estavam lá. Segundo a colunista Bela Megale, um dia depois de ser sorteado relator da ação do partido Novo que pede o fim da suspensão do X, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques também.



A assessoria de imprensa do STF informou para Bela que Nunes Marques "está em Roma para um compromisso acadêmico" e que "como estava perto, passou para cumprimentar o cantor, que é amigo dele, por ocasião do aniversário”.

Entre os cem convidados de Gusttavo Lima, que é casado com Andressa Suíte, também estava o dermatologista goiano de celebridades do meio sertanejo, Alessandro Alarcão, que atende o cantor Leonardo, a mulher dele, a influencer Poliana Rocha, e a nora, Virgina Fonseca, casada com Zé Felipe. Alarcão estava com a mulher, a também médica Georgia Alarcão.

Orgulhoso, numa das mesas do iate, ele mostrava a garrafa de um Chateau Petrus Tinto 2009, que custa em torno de R$ 80 mil. A comemoração, com o próprio Gusttavo se revezando no DJ do iate, teve champanhe Cristal e Veuve Clicquot, além de arroz de carreteiro. O bolo teve três andares, com velas reluzentes.

