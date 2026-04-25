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CANTOR Leonardo sofre queda no Pantanal, faz exames, mas mantém agenda de shows Em vídeos publicados nos stories, Poliana, esposa do cantor, exibiu o sertanejo com ferimentos no rosto

A influenciadora Poliana Rocha, esposa do cantor leonardo, recorreu às redes sociais para informar sobre o estado de saúde do cantor Leonardo, após o artista sofrer uma queda durante uma viagem ao Pantanal.

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, ela exibiu o sertanejo com ferimentos no rosto e pediu que ele detalhasse o ocorrido durante uma pescaria.

Em tom descontraído, Leonardo contou que o acidente aconteceu à noite. “Vocês acham que vida de pescador é fácil, né? Eu fui para o Pantanal pescar esses dias e deu um ‘BOzinho’ lá, sabe? Escorreguei na canoa à noite, bati o olho. Não ficou bonito não, né? O que vocês acham?”, relatou.

Após a queda, Poliana explicou que o cantor seria submetido a exames por precaução antes de seguir para um compromisso profissional. “Nós só vamos fazer um exame para ver se está tudo bem”, disse. Na sequência, ela mostrou que Leonardo realizou uma tomografia para avaliação do quadro.

O cantor afirmou que deve seguir viagem para o Paraná após o atendimento. De acordo com Poliana Rocha, ele passa bem e mantém a agenda prevista, incluindo a apresentação já programada.

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