Leonardo tem alta após internação e dá detalhes sobre o que aconteceu
Cantor foi internado com um quadro de gastroenterite e desidratação
Leonardo já está em casa após passar uma noite internado no Hospital Albert Einstein de Goiânia em decorrência de um quadro de gastroenterite e desidratação. Na manhã desta terça-feira, 9, o cantor apareceu nos Stories do Instagram para atualizar os fãs sobre sua alta.
"Acabei de chegar em casa, graças a Deus. Tive uma gastroenterite, resumindo: uma caganeira, e desidratei. Deu cãibra nas minhas pernas e eu tive que correr para o hospital. Fiquei internado lá para tomar um soro", contou o sertanejo.
Ao Estadão, a assessoria do cantor explicou: "Leonardo recebe alta após internação por gastroenterite. Atendido por seu cardiologista, Dr. Weimar Kunz Sebba Barroso Souza. O cantor foi submetido à hidratação venosa com solução fisiológica, além de passar por uma série de exames, tendo apresentado melhora significativa, resultando na liberação médica".
Apesar do susto, Leonardo já retomou sua rotina. Ainda nesta terça-feira, ele participa do 19º Leilão Beneficente em prol da Casa de Apoio São Luiz, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.