Leoni comanda a 2ª edição do "Love's in The Air" no Mirante do Paço, no Recife Antigo

O Mirante do Paço, no Recife Antigo, será o palco da segunda edição do "Love's in The Air" no dia 13 de junho. A festa do Dia dos Namorados do Downtown trará o ex-Kid Abelha, Leoni, Pulso 100 e Mac Fly, com o DJ Sapo nos intervalos.

A noite será embalada pelos grandes sucessos de Leoni, que revisitará sua fase no Kid Abelha e sua carreira solo, pelo set especial da Pulso 100 com hits que marcaram o Downtown, e pela banda Mac Fly com repertório dançante, e o setlist retrô do DJ Sapo, nos intervalos.



Ingressos e mais informações sobre valores e modalidades de compra estão disponíveis no site ou pelo WhatsApp (81) 9.8776-5755.





SERVIÇO

Festa "Love's in The Air"

Quando: 13 de junho, a partir das 21h.

Onde: Mirante do Paço, ruaVisconde do Rio Branco, s/n - Bairro do Recife

Ingressos disponíveis no site ou pelo WhatsApp (81) 9.8776-5755.

