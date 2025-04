Leoni e Zeca Baleiro lançam dueto inspirado em versos de Camões; ouça

A- A+

Os cantores e compositores Leoni e Zeca Baleiro lançaram 'Te entendo cem por cento', dueto inédito já disponível em todas as plataformas de áudio.



A canção, composta em parceria com George Israel e Frejat, integra o EP 'Baladas Sortidas' e tem como ponto de partida um verso do poeta português Luís de Camões.



Com uma abordagem filosófica e bem-humorada, a música reflete sobre o papel do acaso na vida e está sendo distribuída pela Nikita Music.

Sobre o dueto

A parceria entre os cantores surgiu durante a produção do EP. Segundo Leoni, ao decidir gravar a canção, ele teve a ideia imediata de convidar Baleiro para interpretar a primeira frase da letra: "Caro Camões, te entendo cem por cento".

“Quando resolvi gravar a canção para incluí-la no 'Baladas Sortidas', me veio imediatamente à cabeça convidar o Zeca Baleiro, meu vizinho na diáspora artística do Sumaré, em São Paulo. Eu ficava louco para ouvir essa primeira frase cantada por ele”, afirmou o cantor.

A colaboração entre os artistas se consolidou e, após esse primeiro trabalho juntos, eles já compuseram outras duas canções.



A composição de 'Te entendo cem por cento' começou durante a pandemia, com Leoni, George Israel e Frejat trabalhando de forma remota.



A inspiração para a letra veio de um soneto heroico de Camões, que contém o verso “Qualquer grande esperança é grande engano”.



Inicialmente, a canção mantinha o formato do poema clássico, mas precisou ser adaptada para se encaixar na melodia. O processo de criação foi documentado por Leoni, que registrou as mudanças ao longo do tempo e compartilhou suas reflexões sobre a construção da música.

Ao definir a sonoridade do single, Leoni e o produtor Antonio Leoni optaram por um estilo mais próximo de uma banda, diferente das outras faixas do EP, que possuem uma abordagem mais eletrônica.



A gravação contou com Lourenço Monteiro na bateria, enquanto o cantor assumiu o baixo e o violão. A produção ficou responsável por adicionar guitarras, teclados e efeitos, criando uma atmosfera que reforça o tom de balada rock da canção.



A participação de Zeca Baleiro foi gravada de maneira simples e direta. Assim como aconteceu com Zélia Duncan na faixa 'Quem nos dera', Baleiro registrou seus vocais no estúdio de Leoni, em poucos takes. O dueto marca a primeira gravação conjunta dos cantores e pode abrir caminho para novas colaborações futuras.

Com o lançamento, Leoni amplia seu repertório e fortalece seu projeto musical atual. A nova faixa reafirma sua trajetória como um dos principais compositores da música brasileira, ao mesmo tempo em que celebra a parceria inédita com Zeca Baleiro.



O single já está disponível nas plataformas digitais, com distribuição da Nikita Music.

