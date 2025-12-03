A- A+

LANÇAMENTO Cantora pernambucana Letícia Bastos lança EP "Meu Oxente" com foco na identidade nordestina O novo trabalho traz seis faixas de sua autoria, que ganham, também, videoclipes lançados às sextas-feiras, no canal do Youtube e Instagram da artista

“Não troco meu oxente pelo ok de ninguém”. A emblemática frase de Ariano Suassuna, demarcando sua aversão aos estrangeirismos e a exaltação à linguagem popular, é a inspiração fundamental para o EP “Meu Oxente”, que a cantora e compositora pernambucana Letícia Bastos acaba de lançar nas plataformas digitais.

A frase do escritor paraibano radicado no Recife serve como referência conceitual para o projeto, que articula cultura nordestina e música pop.

O EP reúne seis faixas de sua autoria. Para Letícia, o trabalho sintetiza sua trajetória pessoal e artística: “É um manifesto de pertencimento. Um trabalho que nasce da minha escrita, do meu sotaque e das histórias que carrego.”

A proposta do EP inclui também a valorização da voz feminina a partir de referências de lugar, origem e modo de falar. “Como mulher nordestina que carrega um sotaque forte, quis reafirmar que nossa forma de existir não precisa ser suavizada para ser compreendida”, afirma a artista.

Músicas

A faixa-título explora críticas recorrentes ao modo de falar nordestino e contrapõe estigma e apropriação cultural: “Eu não troco meu oxente pelo ok de seu ninguém/ falam tanto do falar da gente/ mas querem ser daqui também”, diz o refrão.

A produção reúne elementos associados à música nordestina, como triângulo, sanfona, maracatu, e arranjos vocais que remetem a toadas tradicionais. O clipe de “Meu Oxente”, gravado em Olinda, destaca símbolos culturais locais e figuras como o caboclo de lança.

Em “Fulano Disse”, a cantora utiliza o repertório cotidiano das conversas de rua para construir uma crônica musical sobre circulação de histórias e rumores. A faixa retrata a dinâmica da “boca do povo” como parte da sociabilidade urbana.

O EP inclui ainda “Eu Chamo Você”, balada que aborda saudade e ausência a partir de uma estética mais contida, contrastando com as demais faixas.

Já “Eternos Amantes” dialoga com formas contemporâneas de relacionamento e propõe uma abordagem direta sobre desejo, liberdade e experimentação.

O projeto incorpora ainda duas músicas divulgadas anteriormente. “Permita-se” apresenta mensagem de incentivo e resiliência, e “A Moça de Boa Viagem” utiliza a praia da Zona Sul recifense como cenário e revisita referências musicais da cidade, sugerindo um retrato contemporâneo da afirmação feminina.

Além de “Permita-se”, “A Moça de Boa Viagem” e “Meu Oxente”, as demais faixas do EP também ganharão clipes que serão lançados semanalmente, sempre às sextas-feiras, no YouTube e no Instagram de Letícia Bastos.

*Com informações da assessoria

