Letícia Bastos lança novo single, "A Moça de Boa Viagem", nas plataformas digitais

A canção, inspirada no clássico "La Belle de Jour", de Alceu Valença, também ganhou clipe, que se passa na orla da famosa praia recifense

Letícia Bastos lançará seu novo EP, "Meu Oxente", em novembro

Foi lançado, nesta quinta (30), nas plataformas digitais, o single “A Moça de Boa Viagem”, da cantora e compositora pernambucana Letícia Bastos. A canção, inspirada no clássico “La Belle de Jour”, de Alceu Valença, também ganhou um videoclipe, que foi ao ar na tarde desta sexta (31) e está disponível no canal da artista no Youtube.

“A Moça de Boa Viagem” é o segundo single – sucedendo a canção “Permita-se” – do novo EP de Letícia, “Meu Oxente”, que deverá ser lançado em novembro.

Na canção de Letícia, uma alusão à “moça bonita da praia de Boa Viagem” presente na música de Alceu, com elogios à singularidade feminina, em especial, a da moça que frequenta as areias daquela orla.

Musicalmente, Letícia arregimenta a base rítmica e melódica do R&B, com referências à música nordestina – através das sutis presenças de triângulo, sanfona e zabumba, caminho esse caminho que Letícia vem traçando em sua trajetória e convencionou chamar de “pop nordestino.

“A canção de Alceu me inspira desde cedo e sempre tive vontade de fazer um trabalho de conexão com esse clássico da nossa música. ‘A Moça de Boa Viagem’ faz essa leitura poetizada com a pegada do pop para unir a tradição com a contemporaneidade da nossa musicalidade tão rica, diversa e representativa”, explica Letícia.

O videoclipe de “A Moça de Boa Viagem” nos situa exatamente em meio ao famoso cenário urbano e tropical da orla mais conhecida da Capital pernambucana. Estão presentes no clipe, a circulação de ambulantes, as placas de “PERIGO” de tubarão, além de frequentadoras da praia, potencializando a voz feminina proposta na canção.

Conheça a artista
Letícia Bastos despontou para o cenário da música nacional com a participação no programa The Voice Brasil apresentado na Globo - ela figurou no time do sertanejo Michel Teló. 

A cantora tem singles e três EPs lançados –  “Solteira de Vez” (2017), “Let’s” (2021) e "Reflexos - Letícia Canta Petrúcio" (2025) – participado ativamente de ciclos da música pernambucana com shows e apresentações em períodos festivos, como o Carnaval e o São João. 

Em 2025, a cantora empreendeu uma mudança na carreira e enveredou com mais incisividade pelo chamado “pop nordestino”.
 

* Com informações da assessoria

