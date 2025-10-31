A- A+

SINGLE Letícia Bastos lança novo single, "A Moça de Boa Viagem", nas plataformas digitais A canção, inspirada no clássico "La Belle de Jour", de Alceu Valença, também ganhou clipe, que se passa na orla da famosa praia recifense

Foi lançado, nesta quinta (30), nas plataformas digitais, o single “A Moça de Boa Viagem”, da cantora e compositora pernambucana Letícia Bastos. A canção, inspirada no clássico “La Belle de Jour”, de Alceu Valença, também ganhou um videoclipe, que foi ao ar na tarde desta sexta (31) e está disponível no canal da artista no Youtube.

“A Moça de Boa Viagem” é o segundo single – sucedendo a canção “Permita-se” – do novo EP de Letícia, “Meu Oxente”, que deverá ser lançado em novembro.

Na canção de Letícia, uma alusão à “moça bonita da praia de Boa Viagem” presente na música de Alceu, com elogios à singularidade feminina, em especial, a da moça que frequenta as areias daquela orla.

Musicalmente, Letícia arregimenta a base rítmica e melódica do R&B, com referências à música nordestina – através das sutis presenças de triângulo, sanfona e zabumba, caminho esse caminho que Letícia vem traçando em sua trajetória e convencionou chamar de “pop nordestino.

“A canção de Alceu me inspira desde cedo e sempre tive vontade de fazer um trabalho de conexão com esse clássico da nossa música. ‘A Moça de Boa Viagem’ faz essa leitura poetizada com a pegada do pop para unir a tradição com a contemporaneidade da nossa musicalidade tão rica, diversa e representativa”, explica Letícia.

O videoclipe de “A Moça de Boa Viagem” nos situa exatamente em meio ao famoso cenário urbano e tropical da orla mais conhecida da Capital pernambucana. Estão presentes no clipe, a circulação de ambulantes, as placas de “PERIGO” de tubarão, além de frequentadoras da praia, potencializando a voz feminina proposta na canção.

Conheça a artista

Letícia Bastos despontou para o cenário da música nacional com a participação no programa The Voice Brasil apresentado na Globo - ela figurou no time do sertanejo Michel Teló.

A cantora tem singles e três EPs lançados – “Solteira de Vez” (2017), “Let’s” (2021) e "Reflexos - Letícia Canta Petrúcio" (2025) – participado ativamente de ciclos da música pernambucana com shows e apresentações em períodos festivos, como o Carnaval e o São João.

Em 2025, a cantora empreendeu uma mudança na carreira e enveredou com mais incisividade pelo chamado “pop nordestino”.



* Com informações da assessoria

Veja também