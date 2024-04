A- A+

agressão Leticia Birkheuer: acusado de agressão pela ex, Alexandre Furmanovich fecha perfil; saiba quem é Atriz e modelo afirma ter sido alvo de agressão do ex-marido quando estava junto com o filho em um restaurante

Após ser alvo de uma denúncia da modelo e atriz Leticia Birkheuer, o empresário Alexandre Furmanovich, de 39 anos, limitou os comentários em seu perfil no Instagram. Ela afirma que o ex-marido a agrediu “durante o casamento” e que, “mais de 10 anos após estar separada”, foi “ameaçada de forma grave e injusta, dentro de um restaurante”, onde estava junto com o filho. Até o momento, ele ainda não se pronunciou quanto às acusações.

Quem é Alexandre Furmanovich

O empresário é filho da designer de joias de luxo, Silvia Furmanovich, e, com ela e outro irmão, tem participação na administração da marca, com peças que passam de R$ 30 mil. Boa parte de suas publicações no Instagram são divulgações das criações de joalheria.

Na denúncia feita na rede social, Birkheuer diz que pelo ex-marido ser “dono de joalheria”, ele “se sente muito poderoso”.

Além das imagens de joias, o empresário também gosta de exibir a vida de viagens que leva, em pontos turísticos de Los Angeles, Nova York e Arizona, nos Estados Unidos, e em Istambul, na Turquia, por exemplo. Em muitas dessas publicações, mostra passeios com o filho fruto do casamento com Birkheuer, João Guilherme, de 12 anos.

Casamento com Letícia Birkheuer

João Guilherme nasceu em 2011, no primeiro ano de casamento de Birkheuer com o empresário, que durou até 2013. A união foi oficializada quando ela estava grávida de nove meses em uma cerimônia pequena, em São Paulo. No vídeo que publicou em sua rede social, a modelo afirma que já era agredida por Alexandre já nessa época, quando ainda mantinham uma relacionamento.

Em uma entrevista à revista Caras, seis meses após o fim do casamento, a modelo disse que, apesar de um término feito em meio a uma crise, “hoje, está tudo bem. Tudo se acerta aos poucos. Temos que ter paciência”.

A crise na relação entre os dois, entretanto, entrou em uma nova e duradoura crise, que envolve até mesmo pedidos de medidas cautelares à Justiça via Leia Maria da Penha.

“Fui agredida psicologicamente. Ameaçada. Atemorizada. Ele tentou e tenta me destruir. Há testemunhas. Há vídeos. Há uma segunda medida cautelar da Lei Maria da Penha em meu favor. Nada disso o deteve”, escreveu.

