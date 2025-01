Letícia Cazarré atualiza estado de saúde da filha, que está internada na UTI

A- A+

Letícia Cazarré atualizou na manhã desta quinta-feira, 2, o estado de saúde da filha, Maria Guilhermina, de dois anos. A menina está internada desde a quinta, 26, na UTI, por causa de uma suspeita de bacteremia.

"Começou a ficar mais atenta, assistiu TV, reclamou do desenho chato, agora eu voltei para casa e ela está dando susto no papai, fazendo bradicardias", disse Letícia.

Bradicardia é um termo médico que designa o ritmo cardíaco lento

Nos stories, ela continuou: "Ainda está precisando de suporte ventilatório, adrenalina e furosemida. Mães de cardiopatas entenderão."

Entenda a condição de Maria Guilhermina

Maria Guilhermina, filha de Juliano Cazarré e Letícia, tem dois anos. Ela foi diagnosticada com Anomalia de Ebstein, uma síndrome rara no coração, no nascimento. Além da pequena, o casal é pai de mais cinco filhos.

No começo de dezembro, a mãe comemorou que Guigui, apelido de Guilhermina, parou de usar o respirador, aparelho que a auxiliava no dia a dia.

A Anomalia de Ebstein é uma doença rara que atinge apenas uma a cada 20 mil crianças recém-nascidas.

A síndrome, uma má-formação na válvula tricúspide do coração, afeta o fluxo de sangue no corpo.

Com isso, as crianças que nascem com a anomalia podem ter insuficiência cardíaca após o nascimento.

