A- A+

Famosos Letícia Cazarré comenta susto com saúde da filha: "Dia mais crazy dos últimos meses" Personal Stylist estava isolada com sinusite quando a caçula, que tem uma cardiopatia rara, precisou de cuidados médicos

A quarta-feira, 20, ficará marcada como um dos dias mais loucos da vida da a personal stylist Letícia Cazarré. Grávida do sexto filho, a esposa de Juliano Cazarré estava isolada em casa com sinusite aguda. Ela deveria ficar longe da caçula Maria Guilhermina, mas a pequena também teve um problema de saúde. E Juliano estava fora a trabalho.

"Hoje foi um dos dias mais loucos, eu acho, da nossa vida", relatou Letícia em um post no Instagram. "Ontem a noite eu já tinha ido ao otorrino de urgência aconselhada pela minha amiga, que é médica. Juliano ficou aqui com as crianças. Lá fiz o exame que tinha que fazer, ele falou para eu suspender o remédio para a dor e ver como eu ia ficar. Realmente, hoje acordei com bastante dor, mas nada comparado ao que eu estava sentindo".

Só que a pequeba Maria Guilhermina, que tem uma cardiopatia rara e congênita conhecida como anomalia de Ebstein, também precisou de cuidados urgentes.

"Eu recebi as mensagens confirmando as nossas suspeitas de que o cuff, que é o balãozinho da traqueostomia da Guilhermina, realmente estava estragado, só que esse cuff já estragou nos últimos três meses e a gente já teve que trocar ele”, contou Letícia.



Com a mudança de planos, Maria Guilhermina teve que ir ao hospital para trocar o cuff mais uma vez. A pequena foi levada pela mãe de Letícia, que estava de malas prontas para viajar. No fim, porém, deu tudo certo e Guilhermina já voltou para casa, de acordo com a mãe.

Veja também

CINEMA Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (21/12 a 27/12)