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FAMOSOS Letícia Cazarré esclarece idade após revelar sétimo filho com Juliano Cazarré: "Gestações naturais" Aos 42 anos, mulher do ator explica 'confusão' e afirma que nunca fez tratamento para aumentar a fertilidade: 'Vida o mais saudável'

Letícia Cazarré usou as redes sociais para esclarecer uma confusão sobre sua idade após anunciar que está grávida do sétimo filho, fruto do relacionamento de 17 anos com Juliano Cazarré. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, nesta quinta-feira (24), a biólogo e influenciadora digital ressaltou que tem 42 anos — e não 46 — e contou que nunca recorreu a tratamentos para engravidar.

"Só para esclarecer uma informação muito importante, porque acho que pode gerar uma certa ansiedade, principalmente na mulherada que já está perto da menopausa, como mulheres com 45 e 46 anos. Eu não tenho 46 anos, gente! Eu tenho 42", afirmou Letícia.

O equívoco aconteceu porque a nova gravidez foi anunciada justamente no aniversário de 46 anos de Juliano Cazarré. Foi o ator quem divulgou a novidade nas redes sociais, ao publicar uma foto ao lado da mulher e brincar que seu presente de aniversário ainda estava "no forno". O bebê, um menino, tem nascimento previsto para fevereiro de 2027.

Letícia chamou atenção para os quatro anos que separam sua idade da idade do marido e afirmou considerar a diferença relevante quando se fala em fertilidade feminina. "Eu sei que não parece muito, mas esses quatro anos de diferença nessa idade da mulher realmente são a diferença. Muitas vezes é o que determina se ela vai conseguir engravidar ou não", sublinhou.

Na sequência, ela explicou que não realizou procedimentos ou tratamentos de fertilidade antes da nova gestação. "Então, não fiz nenhum tratamento, tá? As nossas gestações foram todas naturais... Nunca fiz nem tratamento para tentar ficar mais fértil. Não precisei passar por isso, graças a Deus. Sei que é um processo doloroso para muitas mulheres."

Segundo Letícia, ela e Juliano buscaram apenas manter hábitos que consideram saudáveis no dia a dia. "Não fizemos nada a não ser ter uma vida o mais saudável possível, comer bem, fazer esportes, tentar dormir quando possível... Então, foi isso", completou.

O que aconteceu com Juliano Cazarré?

Letícia e Juliano formam uma família com Vicente, de 16 anos, Inácio, de 14, Gaspar, de 7, Maria Madalena, de 5, Maria Guilhermina, de 4, e Estêvão, de 2. O novo bebê será o sétimo filho criado pelo casal.

Vicente, o mais velho, é filho biológico apenas de Letícia. Juliano já contou publicamente que a conheceu grávida de cinco meses, depois de uma relação anterior dela, e decidiu assumir a paternidade da criança. Após o nascimento, o ator entrou com o processo de adoção e passou a ser legalmente pai do menino.

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