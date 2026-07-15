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FAMOSOS Letícia Colin explica tratamento de fisioterapia respiratória; entenda para que serve a técnica Atriz de "Quem ama cuida", intérprete de Adriana, mostra sessão nas redes sociais e explica como o procedimento auxilia a saúde pulmonar

Uma imagem publicada por Leticia Colin nas redes sociais, por meio dos Stories no Instagram, despertou a curiosidade de internautas nesta quarta-feira (15).

No vídeo, a atriz aparece usando uma máscara ligada a um equipamento de fisioterapia respiratória, procedimento indicado para ajudar na expansão dos pulmões, na eliminação de secreções e na melhora da capacidade de respirar em diferentes condições clínicas. Mas por que, afinal, ela realiza o tratamento?

A resposta vem da própria atriz. Intérprete da mocinha Adriana na novela " Quem ama cuida", da TV Globo, Letícia convive com asma e mantém acompanhamento para evitar complicações, sobretudo nos períodos de maior circulação de vírus e de mudanças bruscas de temperatura.

"Para uma paciente como eu, que tem asma, que tem um volume de trabalho muito intenso, que é mãe, que está sempre perto das viroses da criança e que precisa da voz e da respiração em dia, o que você recomenda nesse período do ano?", perguntou ela à fisioterapeuta respiratória que a acompanha, em vídeo publicado no Instagram.

A especialista respondeu que pessoas com asma devem manter acompanhamento regular porque infecções aparentemente simples podem desencadear crises respiratórias. "Quem tem asma é importante sempre ter um acompanhamento de um fisioterapeuta respiratório, porque qualquer descompensação respiratória, qualquer sinusite, qualquer laringite, qualquer descompensação de via aérea superior pode levar a uma descompensação pulmonar", explicou.

Segundo a fisioterapeuta, as sessões realizadas por Letícia incluem exercícios voltados para a expansão dos pulmões e para a mobilização de secreções. "Hoje a gente trabalhou bastante expansibilidade pulmonar e mobilização de secreção por conta da irritabilidade da mucosa respiratória", afirmou.

Ela também ressaltou que o cuidado se torna ainda mais importante durante o inverno e nos períodos de instabilidade climática. "Ter um acompanhamento de um fisioterapeuta respiratório para quem tem asma, nesse período em que a temperatura esquenta, a temperatura esfria, há muita umidade e muito ar ressecado, é importante."

Bem-humorada, Letícia explicou que precisou interromper temporariamente as sessões por causa das gravações da novela. "De janeiro para cá, dei uma sumidinha. Mas eu estava fazendo a Adriana, tinha que estar lá", brincou.

O que é fisioterapia respiratória?

A fisioterapia respiratória é uma especialidade voltada à prevenção, ao tratamento e à reabilitação de doenças que afetam o sistema respiratório. O objetivo é melhorar a ventilação dos pulmões, facilitar a eliminação de secreções, aumentar a capacidade respiratória e reduzir o risco de complicações.

Para isso, o fisioterapeuta pode lançar mão de exercícios respiratórios, técnicas manuais e equipamentos específicos, escolhidos de acordo com o quadro clínico de cada paciente.

O tratamento costuma ser indicado para pessoas com asma, bronquite, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), pneumonia, Covid-19, sinusites recorrentes, além de pacientes em recuperação de cirurgias ou de outras condições que comprometam a função pulmonar.

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