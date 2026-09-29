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Novela Letícia Colin mostra bastidores de cena icônica de Adriana em 'Quem Ama Cuida' "Hoje a noite será linda... porque 'numa guerra, a disciplina conta mais que a fúria'", escreveu a atriz

Letícia Colin mostrou nas redes sociais os bastidores da gravação de uma das cenas de Adriana em Quem Ama Cuida. A atriz publicou uma série de registros da sequência exibida no capítulo dessa segunda-feira, 28, em que a personagem surpreende os familiares ao anunciar que se tornou sócia da A.Brandão Joias.

Na legenda das imagens, Letícia antecipou o momento vivido por Adriana e fez referência à estratégia da personagem para a nova fase da trama.

"Hoje a noite será linda... porque 'numa guerra, a disciplina conta mais que a fúria'", escreveu a atriz.

Na novela, Adriana aparece em um evento da A.Brandão Joias após ser anunciada por Nancy, personagem de Jeniffer Nascimento. Diante dos familiares, ela afirma que um novo período de sua vida está começando.

"Boa noite. Por que essas caras de espanto? Sorriam! A justiça demorou, mas agora ela vai acontecer", diz Adriana na sequência

Ao lado de Nancy e do namorado, Pedro, vivido por Chay Suede, a personagem também faz um brinde em memória de Arthur Brandão.

"Em memória de Arthur Brandão!", declara.

Adriana, então, afirma que parte do que Arthur queria que fosse dela está retornando às suas mãos e provoca Pilar, que acompanha o anúncio.

"Uma pequena parcela do que a Arthur sempre quis que fosse meu está voltando agora para as minhas mãos. E nem você, Pilar, e nem nenhum de vocês que estão aqui presentes, podem fazer nada para evitar que isso aconteça", afirma.

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