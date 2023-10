Letícia Lopes inaugura a exposição "Lusco-fusco" na Garrido Galeria, nesta quinta-feira (26)

A- A+

“Lusco-fusco” é o nome da primeira exposição individual da gaúcha Letícia Lopes em Pernambuco. Artista do casting da Garrido Galeria, ela inaugura uma mostra de trabalhos no espaço localizado no bairro de Casa Forte, da Zona Norte do Recife, nesta quinta-feira (26), às 17h.

Na exposição, o público vai encontrar 15 trabalhos da artista, além de alguns estudos, que anunciam seu novo momento criativo. A curadoria é assinada por Guilherme Moraes.

A exposição é batizada com o nome dado ao estado de transição do dia para a noite e da noite para o dia. Em sua trajetória, Letícia desenvolveu uma produção pictórica que tem o contraste como problemática central, retratando horizontes, cenas e criaturas noturnas.

Letícia Lopes é formada em Artes Visuais pela UFRGS. Ela participou de mostras coletivas e individuais, tendo exposto em instituições como Fundação Iberê Camargo, Santander Cultural e Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. Também foi indicada ao Prêmio PIPA nas edições de 2019 e 2021.

Serviço:

Exposição “Lusco-fusco”, de Letícia Lopes

Na Garrido Galeria (Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte)

Abre nesta quinta-feira (26), a partir das 17h; visitação de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h

Entrada gratuita

Veja também

FOMENTO Prefeitura do Recife prorroga inscrições para dois editais voltados para a cultura; saiba mais