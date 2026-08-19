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FAMOSOS Letícia Sabatella desabafa após veterinária confessar crime: "É reconfortante" Responsável pelos cuidados de seus cachorros admitiu que encaminhou os animais para adoção sem autorização prévia da atriz

Letícia Sabatella usou o Instagram para desabafar após a veterinária responsável pelos cuidados de seus cachorros admitir à polícia que encaminhou os animais para adoção sem autorização prévia da atriz. "Agora a esperança aquece mais o coração", escreveu.

A atriz comemorou a possibilidade de ter Bertoldo de volta. "O reencontro dos irmãos está cada vez mais perto de acontecer, se Deus quiser", afirmou. Letícia destacou ainda a relação entre os dois cães e lembrou que Bertoldo sempre foi o guia de Bebê. Segundo ela, foi ele quem, ainda filhote, chamou sua atenção para que os dois fossem resgatados de uma estrada de terra em um dia de chuva, em 2021.

Na publicação, a atriz também afirmou que "na esfera criminal foi comprovado o crime de apropriação indébita e assinado o acordo de não persecução penal pela veterinária". Letícia acrescentou que, no Conselho de Ética Veterinária, também foi determinada uma sentença.

"Depois de tudo o que vivemos, é reconfortante ver os fatos sendo esclarecidos e reconhecidos na esfera cível. As provas apresentadas demonstraram todo o cuidado, o vínculo e o amor que sempre fizeram parte da nossa história com eles", escreveu.

Bertoldo e Bebê foram encaminhados para adoção por meio da ONG Cãorrijo sem o conhecimento de Letícia no início de 2025. Na época, a atriz precisou deixar temporariamente os animais em uma clínica veterinária enquanto acompanhava o tratamento médico do namorado, Daniel Dantas. Durante o processo, Bebê foi devolvido após um acordo com o novo responsável. Já Bertoldo deve retornar à atriz nos próximos dias, conforme determinação da Justiça.

Letícia afirmou reconhecer que outras pessoas acabaram envolvidas na situação acreditando estar agindo corretamente. Segundo ela, todos foram tratados com respeito e compreensão, enquanto buscava, inclusive, "contato e uma devolução que preservasse a proximidade das crianças envolvidas".

Por fim, a atriz agradeceu à equipe de advogados e disse manter a esperança de que o caso seja conduzido com serenidade. "Mais consciência, responsabilidade e, acima de tudo, pensando no bem-estar deles", declarou.

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