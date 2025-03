A- A+

POLÊMICA Leticia Sabatella diz que abrigo doou cães sem consentimento e precisa ''admitir o erro'' A atriz teve seus cães doados em uma feira de adoção no Rio de Janeiro

Leticia Sabatella retrucou o abrigo que doou seus cães sem consentimento por meio de uma amiga veterinária, em vídeo feito nas redes sociais nesta quinta-feira (20). Ela pede para que os responsáveis "ouçam e admitam" que houve um equívoco na adoção dos animais sem o aval da atriz.

"Ela precisa ouvir e admitir que houve um erro, e que a gente precisa corrigir", diz a atriz, sobre a organizadora da feira responsável pela adoção.

A Cãorrijo, instituição que ajuda animais resgatados, explicou em vídeos feitos nos stories nessa quarta-feira, 19, que os animais alegadamente estariam sob os cuidados de casas de resgate desde 2022.

Uma das organizadoras também falou sobre os machucados de um dos animais que apresentou miíase em uma ferida profunda. A doença é causada por larvas de mosquito que parasitam o tecido vivo.

"Fui questionada sobre o cachorro não ter morado comigo [...] Quando esses cachorros moraram comigo, onde esses tutores estavam? Por que esses tutores não pagavam hospedagem?, disse a organizadora. Ela apresentou fotos que datam o recolhimento dos animais para a adoção.

Leticia, entretanto, rebateu que a veterinária responsável pelos pets os colocava em hospedagens (fora de seus cuidados) quando a atriz precisava ficar fora do sítio onde eles moravam, no Rio de Janeiro. Atualmente, ela se encontra em Curitiba, no Paraná, para cuidar da saúde da mãe, motivo pelo qual alegou não estar ciente de onde os animais estavam.

"O que eu sabia era que uma veterinária estava cuidando do meu cachorro [...] Ela colocou ele nessa hospedagem, que é um lugar onde as pessoas levam seus cães para ficar. Isso não significa abandono nem maus-tratos. Sim, em um sítio, um cachorro peludo, talvez o caseiro tenha falhado em observar isso, mas não foi uma vida de maus-tratos".

Ela completa: "Eu prefiro tratar essa história como um grande equívoco, mas tem uma hora que o equívoco tem que ser desfeito e a gente tem que admitir que: 'Opa, me enganei', 'agi por um impulso'".

Entenda o caso

Leticia Sabatella teve seus cães doados em uma feira de adoção no Rio de Janeiro, sem seu consentimento, enquanto estavam sob os cuidados de uma amiga, que é veterinária.

"Havia um marketing de adoção para eles, dizendo que cresceram e foram criados no abrigo. Tenho provas de que cresceram comigo", diz. Ela explica que os pets viviam em um sítio e que os machucados aconteciam por causa do local, já que estavam em contato com a natureza.

A veterinária e amiga que doou os animais realizou o serviço em troca de uma dívida pessoal que possuía com a atriz. "Eles ficaram sob uma guarda provisória com essa veterinária [...] Essa pessoa sempre conviveu com eles, sempre frequentou o sítio "

