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FAMOSOS Leticia Sabatella mostra reencontro com cão Bertoldo: "Alívio depois do abismo de dor" Cão havia sido doado a outra família sem o consentimento da atriz, e a Justiça determinou sua devolução

A atriz Leticia Sabatella e seu companheiro, o ator Daniel Dantas, recuperaram o cachorro Bertoldo e mostraram o reencontro em vídeo nas redes sociais. O cão havia sido doado a outra família sem o consentimento da atriz, e a Justiça determinou sua devolução.

"Bertoldo está de volta! Uma Odisseia! Um alívio respirar depois do abismo de dor que passamos", escreveu a atriz na legenda, do vídeo, que traz ainda cenas do cão se reencontrando com Bebê, o outro cachorro da família.

Leticia ainda informou que Bertoldo foi diagnosticado com dermatite e otite. "Colheram sangue pra exames e está medicado, comendo muito, como sempre e feliz de estar com a gente! Agora, a Paz", finalizou.

Entenda o caso

Bertoldo e Bebê foram encaminhados para adoção por meio da ONG Cãorrijo sem o conhecimento de Letícia no início de 2025. Na época, a atriz precisou deixar temporariamente os animais em uma clínica veterinária enquanto acompanhava o tratamento médico do namorado, Daniel Dantas. Durante o processo, Bebê foi devolvido após um acordo com o novo responsável.

Letícia afirmou reconhecer que outras pessoas acabaram envolvidas na situação acreditando estar agindo corretamente. Segundo ela, todos foram tratados com respeito e compreensão, enquanto buscava, inclusive, "contato e uma devolução que preservasse a proximidade das crianças envolvidas".

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