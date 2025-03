Letícia Sabatella sob polêmica em torno da adoção de cachorros: "estavam morrendo"

A- A+

Em meio à tentativa de reverter a adoção sem consentimento de seus dois cachorros, Bertoldo e Bebê, Letícia Sabatella negou, em entrevista ao Globo, que os animais estivessem em condição de maus-tratos.

A alegação tem sido usada pelo abrigo Cãorrijo, no Rio de Janeiro, como justificativa para a entrega dos cães a novos tutores, um caso que ganhou repercussão na última quarta-feira (19), após a atriz publicar um relato da situação em seu Instagram.

"Eles têm casinha para dormir, com pessoas que cuidam deles, que andam para cima e para baixo com eles" diz a atriz em entrevista ao Globo.

"Quando resgatei esses cachorrinhos, branquinhos, estavam morrendo. Ficava catando os piolhos, eu catava pulga, piolho e carrapato com a mão a noite toda"

Sabatella rebate as acusações de que os animais estavam sendo maltratados:

"Antes, não se falava em maus-tratos. Antes, se falava que seria melhor para eles irem para outro lugar. Mas, para se justificar, porque é uma apropriação indébita, eles falam de maus-tratos. Aí ela mostra uma foto de quando o cachorro estava sendo tratado"

A atriz afirma que contou com a ajuda de uma veterinária, que prefere não identificar, para cuidar dos animais, recebendo-a em seu sítio no Rio de Janeiro.

A profissional prestava serviços de acordo com as necessidades dos cães, o que com que as duas estabelecessem uma relação de parceria.

Nos últimos meses, entretanto Sabatella precisou viajar a Curitiba resolver assuntos familiares.

Neste período, os cachorros ficaram sob a responsabilidade de pessoas de sua confiança em seu sítio, em um momento em que o namorado, o ator Daniel Dantas, também não poderia ficar com os pets em seu apartamento.

Foi nessa época que, como explica Sabatella, um dos animais se feriu e a veterinária foi acionada.

"Depois que cuidou dos cachorros, ela começou uma campanha para tirá-los do sítio. “Eles têm que ficar com vocês.” Mas o Daniel (Dantas) estava num momento delicado, estava acabando de arrumar o apartamento dele, não estava totalmente instalado. Então foi sugerido levá-los para Arraial do Cabo, onde os cachorrinhos já tinham ido" diz Sabatella.

"Ela depois me contou que os havia colocado na hospedagem, que ela chama de spa"

Alguns dias depois, a atriz recebeu a foto de um anúncio que oferecia os cachorros para adoção. Na publicação, explica Sabatella, “os cachorros tinham dois anos e meio, o que não é verdade”.

"Se eu quisesse dar os cachorros para adoção, eu falaria para as pessoas que iria querer vê-los. Iria dizer: “Olha, eu não posso ficar com eles agora, estou realmente cuidando da minha mãe. Talvez não seja para eles ficarem comigo, até entendo.” Mas iria lá falar com as pessoas. Foram dados em adoção sem eu saber, e as pessoas podem nem saber que eu existia"

A atriz afirma que está tomando as medidas cabíveis.

"Estava tentando não entrar num processo porque é caro e custoso, mas já está tudo engatilhado. A gente foi fazer o boletim de ocorrência, fomos super bem atendidos na delegacia, e a polícia está fazendo contato com uma das famílias. A Cãorrijo não passou o contato de uma das famílias. A Érica se porta com muita arrogância porque eu não sei como as histórias foram contadas para ela. Não a conheci pessoalmente, que eu me lembre"

Posição da Cãorrijo

Em um post nas redes sociais, a Cãorrijo rebateu a posição da atriz:

"Estamos cientes das alegações que estão circulando e, até o momento, nos mantivemos em silêncio a pedido de nossos advogados, pois se trata de um processo que corre na Justiça.No entanto, diante das acusações injustas de que doamos cães que já possuíam tutores, esclarecemos que essa informação é completamente falsa. Nosso trabalho sempre foi pautado pela ética, responsabilidade e compromisso com o bem-estar dos animais.Reiteramos que, em breve, faremos um pronunciamento oficial com todos os esclarecimentos necessários. A verdade prevalecerá."

