Carnaval Letícia Spiller curte ensaio da Pitombeira em Olinda nesta quinta (7) Atriz está no Recife como jurada da Mostra Competitiva de Longas-Metragens do Cine PE

A atriz Letícia Spiller aproveitou a curta temporada em Pernambuco, onde participa do Cine PE como jurada da Mostra Competitiva de Longas-Metragens, que acontece neste sábado (9), no Teatro do Parque, para curtir um pouco das cidades-irmãs Recife e Olinda.

Na tarde desta quinta (7), Letícia caiu na folia no tradicional ensaio da Pitombeira dos Quatro Cantos, que teve concentração na sede da troça e percorreu as ruas do Sítio Histórico de Olinda, dando o pontapé inicial no pré carnaval 2024.

Em vídeos, ela aparece se divertindo ao som de "Morena Tropicana", de Alceu Valença, e relembrando a época de paquita cantando "Ilariê", um dos sucessos da rainha dos baixinhos Xuxa, junto com a orquestra de frevo.

Mais cedo, a atriz conheceu a Oficina Cerâmica Francisco Brennand, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife.

Letícia Spiller em visita à Oficina Cerâmica Francisco Brennand. Reprodução/Instagram

