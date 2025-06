A- A+

COMÉDIA "Avesso do Avesso": espetáculo com Letícia Spiller e Marcelo Serrado chega ao Recife em julho Amigos há 35 anos, atores estão juntos no teatro pela primeira vez, interpretando seis casais em crise

Letícia Spiller e Marcelo Serrado dividem o palco pela primeira vez em “Avesso do Avesso”. A peça teatral chega ao Recife para duas apresentações, nos dias 5 e 6 de julho, no Teatro Luiz Mendonça.

Em cena, os atores interpretam seis casais em crise. Entre trocas rápidas de personagens, eles vivem situações como separação marcada por disputa de guarda até dos amigos e um casal que se conhece em uma casa de swing.

A direção é de Marcelo Saback, que também costurou no texto as histórias escritas por Aloísio de Abreu, Tati Bernardi, Gustavo Pinheiro, Regiana Antonini e Claudia Tajes. As tramas refletem temas contemporâneos, como feminismo, vício em tecnologia e esoterismo.



Reunindo esquetes cômicas, a montagem nasceu da vontade de Letícia Spiller e Marcelo Serrado de estarem juntos no teatro. Com personagens marcantes na TV, os dois são amigos há 35 anos.

Serviço:

Espetáculo “Avesso do Avesso”, com Letícia Spiller e Marcelo Serrado

Quando: 5 de julho, às 20h, e 6 de julho, às 19h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu)

Ingressos por R$ 140 e R$ 70 (meia-entrada), à venda no site do teatro



