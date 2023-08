A- A+

CINEMA Letícia Spiller será jurada de longas-metragens do 27º Cine PE; entenda Atriz estará presente no festival de cinema pernambucano, que ocorre de 4 a 9 de setembro

Letícia Spiller é mais uma a confirmar presença no 27º Cine PE, que ocorre de 4 a 9 de setembro, no Teatro do Parque. A atriz carioca foi convidada para ser jurada da Mostra Competitiva de Longas-Metragens deste ano.

A última vez que a artista esteve no festival pernambucano foi em 2005, quando representou o curta "O Problema", de Frederico Benedini. Nesta edição, as entradas para as sessões do Cine PE são gratuitas e podem ser retiradas diariamente, a partir das 17h, na bilheteria do cinema.



Letícia é reconhecida por sua trajetória na televisão, no teatro e no cinema. Ainda este ano, ela deve despontar como uma policial na série "Veronika", do Globoplay, sob a direção geral de Vera Egito ("Amores Urbanos") e Silvio Guindane ("Vai Que Cola").



