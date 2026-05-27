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TELEVISÃO Leticia Spiller vê na batalhadora Janete de "Coração Acelerado" um "prato cheio pra qualquer atriz" Em "Coração Acelerado", a atriz vive uma mulher marcada pela violência machista, afastada da própria família e determinada a proteger a filha dos traumas que viveu no passado

Depois de sete anos afastada das novelas, Leticia Spiller encontrou em Janete um retorno que considera à altura do reencontro com a televisão diária.

Em “Coração Acelerado”, novela das 19h da Globo, a atriz vive uma mulher marcada pela violência machista, afastada da própria família e determinada a proteger a filha dos traumas que viveu no passado.

“Eu fiquei encantada com a história da Janete, uma heroína cheia de nuances”, afirma Leticia, que vê na personagem uma figura feminina marcada por força e vulnerabilidade. “É um prato cheio para qualquer atriz, um desafio para mim”, completa.

Mãe do também ator Pedro Novaes, de 29 anos, e de Stella, que completou 15 anos em janeiro, Leticia admite que o tema da proteção feminina atravessa sua vida pessoal e fortalece a conexão com Janete.

Na trama, a personagem tenta impedir que Agrado, interpretada por Isadora Cruz, enfrente dores parecidas com as suas.

“Minha filha agora é a minha maior preocupação nesse sentido. Vemos tanta coisa acontecendo que a gente fica apavorada. Qual é o equilíbrio que a gente precisa ter entre o soltar e o proteger? Educar é a função mais difícil da vida”, reflete a atriz, que também vê na novela uma oportunidade de discutir violência simbólica e machismo estrutural. “Nossa sociedade ainda é muito machista. Não basta ser feminista, tem de ser antimachista”, defende.

P – Como surgiu o convite para “Coração Acelerado”?

R – Quem me chamou foi o Carlinhos e a Dani Pereira, que é a produtora de elenco. Eles entraram em contato comigo primeiro.



P – O que mais chamou sua atenção nessa história?

R – Eu fiquei encantada com a história da Janete. Carlinhos disse para mim que ela era o pássaro de fogo da história, uma heroína cheia de nuances. E ela é realmente uma heroína que vai do riso ao choro, do drama à alegria. É um prato cheio para qualquer atriz, um desafio para mim. Eu gosto de coisas que me desafiem e nas quais eu possa dar o meu potencial máximo como atriz.



P – Você fala da Janete com muito orgulho. Por quê?

R – Eu estou muito feliz de estar vivendo uma heroína tão complexa quanto a Janete. Ela não é uma heroína simples, comum, ela é uma heroína com muita vulnerabilidade, tem muitas coisas com as quais ela precisa se reencontrar e se deparar. Ela tem de encarar muitas verdades escondidas nesse percurso e que atrapalham o crescimento, a evolução dela em relação à filha e a todas as pessoas com quem ela se relaciona. Então, tem muita fragilidade aí. Mas muita força também, que veio através dessa vulnerabilidade.



P – E quais são seus maiores desafios?

R – Janete é muito complexa. Tenho de fazer um exercício de atenção muito grande, porque não quero que ela fique uma heroína melosa. E, às vezes, a gente tende, por causa da nossa própria personalidade, a entrar nesse lugar. Então, meu exercício de atenção é dobrado tanto na maneira de falar, de se portar, de pensar, de tudo. Em tudo ela é diferente de mim, exceto pelo lado maternal superprotetor, porque aí eu também tenho. E sei que é difícil a gente não ter no mundo que a gente vive.

P – Você esperava essa experiência musical na tevê de novo?

R – Quando Carlinhos me falou que tinha de cantar, eu já fiquei enlouquecida! Eu adoro, já é a terceira novela musical que eu faço. Estive em “Joia Rara”, em “Sol Nascente” e, agora, nesta. A Lenita, de “Sol Nascente”, tinha um bar e cantava rock’n’roll. Agora é sertanejo, um outro universo. “Joia Rara” era anos 1930, então, imagina, era um tipo totalmente diferente de música! E eu gosto muito de atuar no teatro musical também. Usar essa ferramenta do canto, para mim, é um prazer muito grande. Tenho parcerias musicais com meus amigos, com meu ex-companheiro também, que é violonista flamenco, e é muito bom estar colocando isso em prática na novela também.

P – “Coração Acelerado” fala muito de força feminina. Como você explora isso em cena? Afinal, a Janete é uma personagem com um histórico de enfrentamento ao machismo.

R – É muito bacana a gente falar sobre isso nesta novela. Sobre esse protagonismo feminino, essa força feminina ascendente. Eu acredito que o feminino é ascendente, ele é para cima, é uma força evolutiva. Então, é importante a gente abordar esse tema. Nossa sociedade ainda é muito machista. Não basta ser feminista, tem de ser antimachista. Assim como no racismo, também não basta não ser racista, a gente tem de ser antirracista. A gente tem de desconstruir esse machismo que está incrustado na nossa sociedade. São pequenos atos, coisas sutis que a gente nem percebe. Às vezes, é uma expressão, uma piadinha, um gesto inoportuno, são coisas que agridem sem agredir, sutilmente. E a gente cresceu normalizando isso. Agora, a gente fica muito mais ligada no que é intolerável. E tem várias mensagens sobre isso ali. De uma forma leve, porque novela das sete aborda assim, mas não deixa de ser sério.

P – Mas a Janete chegou a romper com a família por causa desse machismo, foi expulsa da cidade...

R – E não só por isso. As pessoas não acreditam nela, mas ela sabe que está falando a verdade. Janete sabe da dignidade dela, da inteireza dela. E quando ela vê que as pessoas que ela mais ama não acreditam nela, é aquela dor de que o mundo acabou. E vai embora. Ela não suporta isso porque ela quer viver a verdade. E não poder viver a verdade ao lado dos que você mais ama é uma dor muito grande. Você ser descredibilizada pela sua própria família, pelo seu amor.

P – Como foi esse encontro em cena com a Elisa Lucinda e a Isadora Cruz?

R – Eu acho que nada na vida é por acaso. Elisa já é uma paixão antiquíssima para mim, uma mulher que admiro e ouço muito, que quando fala, eu escuto e tento absorver tudo que ela traz, porque é tudo muito poderoso. E Isa foi uma grande surpresa, porque a gente tem essa sintonia, nos identificamos de cara.

P – “Coração Acelerado” se passa em Goiás. Como era a sua relação como estado antes da novela?

R – Eu tenho uma influência de Goiás desde muito tempo na vida. Tenho grandes amigos goianos, um especialmente há mais de 30 anos. E estou sempre em contato com essa cultura através deles. Tanto que a prosódia para mim é muito fácil por conta deles, dessa escuta de tantos anos. Tenho inclusive projetos com esse amigo que tenho há mais de 30 anos, o Paulo Vespúcio Garcia, que é um excelente ator e diretor, uma cabeça pensante e criativa.

“Coração Acelerado” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h.

Tom musical

Leticia Spiller admite que o convite para “Coração Acelerado” surgiu em um momento especial. Entre séries, cinema e teatro, a atriz vinha sendo frequentemente questionada sobre sua ausência nas novelas. “Foi bastante tempo mesmo”, reconhece ela, cuja última aparição no gênero foi em “O Sétimo Guardião”, finalizada em maio de 2019. Mas valoriza que essa volta tenha acontecido diante de uma personagem capaz de desafiá-la artisticamente. “Para mim, realmente, vale a pena voltar. Janete me instiga no meu máximo, me tira de uma zona de conforto”, afirma.

O reencontro com as novelas também marcou uma retomada do universo musical na tevê. “A novela tem muitos números musicais”, valoriza Leticia, que destaca que a personagem passou anos afastada do canto por conta dos traumas. “Mas a Janete acompanha a filha também, elas cantam juntas”, resume.

Laços que permanecem

A relação harmoniosa com o ex-companheiro Marcello Novaes, pai de Pedro Novaes, costuma chamar atenção do público. Para Leticia, porém, o vínculo familiar nunca deixou de existir, mesmo após o fim da união iniciada em 1995, durante o sucesso de Raí e Babalu em “Quatro por Quatro”. “O amor se transforma, mas ele não deixa de ser amor e a gente não deixa de ser família”, afirma a atriz, que valoriza a convivência próxima. “Me deixa feliz todo mundo gostar de estar junto, de dar risadas junto, de viajar junto”, completa.

Instantâneas

# Leticia fez teatro amador ainda na fase escolar, quando estudava no Colégio Sagrado Coração de Maria e foi aluna do Tablado, uma das escolas de teatro e espaços culturais mais tradicionais do Rio de Janeiro.

# Foi escolhida como assistente de palco do programa “Xou da Xuxa”, da Globo, em 1989. Batizada como a paquita Pituxa Pastel, ela ficou na função até 1992.

# A primeira novela da carreira de Leticia foi “Despedida de Solteiro”, escrita por Walther Negrão e exibida pela Globo entre 1992 e 1993.

# Leticia foi convidada para protagonizar “O Clone”, novela escrita por Gloria Perez, na pele da muçulmana Jade. O convite, porém, teve de ser recusado, porque a atriz já estava envolvida em outra produção, no teatro. Assim, Giovanna Antonelli acabou fazendo o papel.

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