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ARTES VISUAIS "Letras da Ilha": exposição celebra a arte dos pintores letristas em Itamaracá Com fotografias, vídeos e obras, a mostra será aberta ao público neste sábado (4)

A Embaixada da Ciranda Lia de Itamaracá, localizada na Ilha de Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife, recebe a exposição “Letras da Ilha”. A abertura ocorre neste sábado (4), às 18h.

Composta por fotografias, vídeos e obras inéditas, a mostra resgata uma parte da memória gráfica do município do Litoral Norte de Pernambuco, dando protagonismo aos tradicionais letreiros pintados à mão em embarcações, fachadas e placas.

A exposição é resultado de uma pesquisa iniciada em 2020 pela designer gráfica, pesquisadora e produtora cultural Lili Nascimento. Na primeira etapa, ela percorreu a Colônia de Pescadores Z-11 e diversas praias da ilha registrando elementos da tipografia popular produzida pelos mestres locais.



Entre 2022 e 2023, a pesquisa foi ampliada como trabalho de conclusão de curso em design pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O levantamento deu ainda origem ao livro “Letras da Ilha”, que está em fase de produção por meio do Funcultura.

Os pintores letristas que mantêm viva essa tradição ganham destaque na exposição, que fica em cartaz por três meses. Entre eles, nomes como Tuca Pintor, Dilza Fernanda, John Alex e Edilson Catanha. Além disso, a mostra contextualiza a importância dos letreiros na cultura local.

As fotos e vídeos presentes na exposição são de autoria de Ytallo Barreto, que divide a curadoria com Lili Nascimento. Com produção de Mauro Lira, a exposição é realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc.

Serviço:

Exposição “Letras da Ilha”

Quando: Domingo (4), às 18h

Onde: Embaixada da Ciranda Lia de Itamaracá - Avenida Benigno Cordeiro Galvão, 559, Jaguaribe, Ilha de Itamaracá

Entrada gratuita



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