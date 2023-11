A- A+

Música Letras manuscritas de David Bowie podem ser vendidas em leilão por mais de R$ 600 mil Livro com letras de Noel Gallagher, do Oasis, e uma página com manuscritos do vocalista do The Doors, Jim Morrison, também estarão à venda

Uma folha manuscrita do músico David Bowie com as letras de duas de suas canções de sucesso pode chegar a 100 mil libras, o equivalente a R$ 616,5 mil quando for leiloada na próxima semana. No papel, o cantor e compositor que morreu de câncer no fígado em 2016 documenta correções, rascunhos e notas das canções 'Rock N Roll Suicide' e 'Suffragette City'.

As duas músicas aparecem em seu clássico álbum de 1972, 'The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars'. Em 2003, a revista Rolling Stone elencou o disco como o 35º melhor álbum de todos os tempos em sua lista '500 Greatest Albums of All Time' (500 maiores álbuns de todos os tempos).

A folha com as letras, que tem um preço estimado de 50 mil a 100 mil libras, estará entre as vendas da Omega Auctions em 28 de novembro.



O gerente de leilões, Dan Muscatelli-Hampson, disse ao The Standard: “Estes são dois verdadeiros favoritos de culto na maravilhosa obra de Bowie e Suffragette City foi descrita como uma das melhores. É um artefato incrível de se ter e segurar e com certeza irá entusiasmar os muitos milhões de fãs de Bowie ao redor do mundo – assim como as letras de Starman fizeram", afirmou.

O leilão também coloca à venda um livro com letras de Noel Gallagher, do Oasis, que traz as composições das músicas 'She's Electric', 'Going Nowhere', 'Step Out', 'Rockin' Chair' e 'Champagne Supernova', além de uma página contendo letras manuscritas do vocalista do The Doors, Jim Morrison, e guitarras, amplificadores e partituras musicais de vários músicos.

