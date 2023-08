Letreiros de neon voltam a iluminar Hong Kong em nova exposição, confira;

A- A+

Uma placa fúcsia feita para uma loja de noivas, o caracter chinês de "dupla felicidade", um dragão azul-claro voando - as luzes luminosas de dezenas de letreiros de néon removidos das ruas de Hong Kong voltaram a piscar em uma exposição no centro da cidade.

A mostra em Tai Kwun, um antigo complexo policial transformado em centro cultural, foi curada pela Tetra Neon Exchange, um grupo focado em preservar os letreiros de néon da cidade que estão sendo gradualmente retirados devido a preocupações com a segurança dos edifícios.

"Luzes de néon como essas estão se tornando cada vez mais raras... então eu queria vir aqui para tirar fotos e deixar uma memória para mim mesma", disse Mei Yan, uma estudante de 18 anos vestida com um tradicional vestido Cheongsam - adequado ao estilo retrô da exposição.

Outro visitante, com sobrenome Chan, disse que a exposição serve como um lembrete do passado de Hong Kong.

"Nós vimos esses letreiros quando éramos jovens, mas, com o tempo, muitos deles desapareceram", disse Chan à AFP.

A gerente geral da Tetra Neon Exchange disse que tem esperança de que seu trabalho de conservação - e a exposição, que vai até 3 de setembro - possam aumentar a conscientização para preservar os poucos letreiros brilhantes restantes na cidade.

"Esperamos que isso diminua a velocidade do desaparecimento... dos letreiros de néon", disse Cardin Chan.

Mas do outro lado da cidade, em Kowloon, técnicos elétricos trabalharam com cuidado para remover um grande letreiro do famoso Restaurante Tai Ping Koon - um dos estabelecimentos de comida mais antigos de Hong Kong.

Seu letreiro multicolorido foi erguido em 1964, tornando-se o letreiro preservado mais antigo da cidade, segundo Andrew Chui, o dono de quinta geração do Tai Ping Koon.

"Ainda me lembro do dia em que o letreiro foi colocado, meu avô estava aqui, e eu estava aqui, testemunhando a história", disse Chui à AFP. "Hoje, meu filho estará aqui para testemunhar a remoção do letreiro."

Ele acrescentou que o restaurante está buscando aprovação do governo para colocar um novo letreiro um pouco menor.

"Os letreiros de néon fazem parte da cultura de Hong Kong... Eu quero manter essa tradição pelo maior tempo possível."

