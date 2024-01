A- A+

carnaval 2024 Letrux é mais uma atração confirmada no Rec-Beat 2024 A multiartista carioca apresentará show do seu terceiro álbum, "Letrux Como Mulher Girafa"

Mais um atração confirmada para a 28ª edição do Rec-Beat: a cantora carioca Letrux trará, pela primeira no Recife, o show do seu terceiro álbum, "Letrux Como Mulher Girafa" (2023). O festival acontecerá nos quatro dias de Carnaval – 10 a 13 de fevereiro –, no Cais da Alfândega, Bairro do Recife.

Com uma abordagem que mescla elementos do rock alternativo e batidas eletrônicas, "Letrux Como Mulher Girafa" é um espetáculo musical e performático que reúne diversas referências, desde "A Revolução dos Bichos", os impactos subjetivos da pandemia do coronavírus até a girafa como bicho-símbolo da compositora.

Neste novo trabalho, Letrux expande sua habilidade lírica ao abordar aspectos existenciais espinhosos e a complexidade metafórica do reino animal.

Com produção de João Brasil, o disco conta com a participação de Lulu Santos e apresenta dez composições inéditas e seis interlúdios que retratam a crueza animalesca tanto em sua forma natural quanto como representantes de um estado de espírito.

“Letrux” é o codinome artístico da escritora, cantora, compositora, poeta e atriz carioca Letícia Novaes, nome de destaque no cenário da música independente contemporânea, que ganhou notoriedade após o lançamento do seu primeiro trabalho solo, "Letrux em Noite de Climão" (2017).



SERVIÇO

Rec-Beat 2024

Quando: 10 a 13 de fevereiro de2024

Onde: Cais da Alfândega | Bairro do Recife - Recife/PE

Acesso gratuito

