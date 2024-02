"Levei um toco e tá tudo bem", diz Juninho sobre eliminação no 'BBB 24'

A- A+

O brother eliminado no Paredão do BBB 24 dessa terça (6), Juninho, participou do Mais Você desta quarta-feira, 7 com os apresentadores Tati Machado e Fabrício Battaglini - Ana Maria Braga se ausentou por uma dor de barriga. O programa exibiu cenas que teriam levado o carioca ao Paredão, como o fato de ter ficado com Leidy em uma festa e, em outra, ter "investido" em Alane.

"Levei um toco e tá tudo bem, vida que segue. E tentaram levar pra uma questão que não existiu", justificou.

Os apresentadores ainda comentaram o discurso do apresentador do BBB, Tadeu Schmidt, durante a eliminação do agora ex-brother, em que diz: "Vamos deixar uma coisa bem clara. Se alguém tivesse jogado fora das regras, este Paredão nem estaria acontecendo. A gente já teria tomado uma atitude. (...) Esse é um duelo que não tem um vencedor óbvio, absoluto. Está tudo gravado, todo mundo reviu as imagens com calma, mas há espaço pra interpretação. É menos certeza, é mais opinião", disse.

O ex-brother avalia: "Tentaram levantar uma questão pesada que não aconteceu, de assédio. Fiquei feliz com o discurso do Tadeu, que ele deixa claro que, caso tivesse acontecido, eu já teria saído pela porta dos fundos da casa. Então, foi isso o que eu quis dizer. Acho que fui mal interpretado".

Flerte com Alane e Leidy

Tati, então, questiona o discurso de Juninho ao cair no Paredão. O participante disse que "tinha gente na casa que não jogava limpo".

O ex-brother se refere ao fato de ter se envolvido com Leidy em uma festa e, na outra, ter comentado "que ficaria com Alane fora da casa". A estratégia não pegou bem entre parte das mulheres da casa. Battaglini pergunta se acha que ele pisou na bola. O Juninho negou, afirmando que não sabia que elas eram amigas, apenas que dividiam o mesmo quarto. Alegou, ainda, que "lá dentro as coisas funcionam com mais intensidade", mas disse que não queria se envolver muito com uma pessoa na casa.

O ex-brother ainda reforçou que é fiel aos amigos dentro e fora da casa, explicando o momento em que abraça Fernanda na festa, com intuito de apoiá-la. Ele concorda que se mantém fiel aos aliados. "Vamo perder, vamo perder junto", disse.

Juninho também disse que não se chateou por Fernanda não ter o colocado no VIP. "Entendi que foi estratégia de jogo". Foi quando Tati exibiu a cena em que todos do VIP combinam de não se votar - e Juninho fica de fora. Quando questionado, ele concorda que não tinha um grupo aliado. "Não considero que fui forte dentro da casa", afirmando que optou por jogar sozinho, o que pode ter sido decisivo para sua votação.

Juninho também assistiu a cena em que acusa Bia de ser "forçada" e parece não ter mudado sua opinião a respeito da sister. No game do Mais Você, ele escolheu Bia como quem ele aposta que vai sair da casa. "Ela é muito exagerada. Ela foge do ponto", justificou.



