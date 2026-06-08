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Lewis Hamilton assume relacionamento com Kim Kardashian; confira

A socialite e empresária acompanhou o piloto no "Grande Prêmio de Mônaco"

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Lewis Hamilton e Kim KardashianLewis Hamilton e Kim Kardashian - Foto: Amdrej Isakovic/ AFP; Reprodução/ Instagram

O piloto britânico de Fórmula 1 Lewis Hamilton publicou nesta segunda-feira (8) em seu Instagram uma sequência de imagens da sua passagem por Mônaco, entre elas, uma fotografia Polaroid de Kim Kardashian segurando um capacete rosa da Ferrari que o esportista utilizou no "Grande Prêmio de Mônaco", no último domingo, a mais tradicional e a mais importante prova do calendário da Fórmula 1.

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Na legenda, Hamilton escreveu "more from monaco", porém o que chamou atenção mesmo foi mesmo ter assumido o seu relacionamento com a socialite e empresária, que acompanhou o piloto na competição.

O casal também foi filmado se beijando logo após a corrida.

Lewis Hamilton ficou na segunda colocação, atrás do automobilista italiano, Andrea Kimi Antonelli. Confira a postagem:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Lewis Hamilton (@lewishamilton)

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