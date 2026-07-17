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FAMOSOS Lewis Hamilton compartilha momentos românticos com Kim Kardashian A publicação ocorre poucos dias depois de Kim dividir, em seu perfil no Instagram, fotos da mesma viagem, realizada durante o feriado de 4 de julho

Depois de Kim Kardashian compartilhar registros ao lado de Lewis Hamilton nas redes sociais, foi a vez do piloto fazer uma declaração pública à empresária. Na última quinta-feira, 16, ele abriu pela primeira vez um álbum da viagem que os dois fizeram juntos e publicou momentos românticos ao lado da namorada e dos quatro filhos dela.

Na legenda da publicação, Hamilton escreveu: "Mantenha as pessoas que você ama por perto". As imagens mostram o casal caminhando abraçado, se divertindo ao cair no lago e aproveitando o pôr do sol.

A publicação ocorre poucos dias depois de Kim dividir, em seu perfil no Instagram, fotos da mesma viagem, realizada durante o feriado de 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos. Na ocasião, ela escreveu: "Verões no lago com as minhas pessoas favoritas".

Os rumores sobre o relacionamento entre Kim Kardashian e Lewis Hamilton começaram em fevereiro, quando os dois passaram a ser vistos juntos em diferentes eventos. O casal assumiu o namoro publicamente em abril.

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