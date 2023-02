A- A+

BBB 23 Lexa comemora Poder Supremo de MC Guimê nas Redes Sociais. Veja o que a cantora disse No Twitter, cantora postou vídeo do momento em que o marido atende o Big Fone

Se há alguém fora do BBB 23 que mais torce por MC Guimê é a cantora Lexa. Tanto que loga após o brother ganhar o Poder Supremo, a esposa do cantor foi nas redes sociais comemorar o feito do marido, no começo da noite desta quinta-feira (23).

A artista creditou a novidade como presente de aniversário - que vem sendo comemorado desde a última quarta-feira (22). Lexa completou 28 anos.

Veja também

"Homicídio involuntário" Alec Baldwin se declara inocente por homicídio involuntário no set de "Rust"