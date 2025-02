A- A+

PERDA Lexa comunica falecimento da filha e desabafa nas redes sociais: "Uma dor que eu nunca tinha visto" Sofia faleceu três dias após o parto; cantora havia sido diagnosticada com pré-eclampsia com síndrome de Help

A cantora Lexa usou as redes sociais, nesta segunda-feira (10), para se despedir da filha, Sofia, que faleceu três dias após o parto. O procedimento foi realizado no dia 2 de fevereiro, depois que a artista foi diagnosticada com pré-eclampsia precoce com síndrome de Help.

Segundo a cantora, Sofia faleceu no dia 5 de fevereiro. Durante o processo, Lexa precisou passar por 17 dias de internamento e relatou a rotina intensa no hospital.

"Vivi os dias mais difíceis da minha vida. Eu senti cada chutinho, eu conversei com a barriga, eu idealizei e sonhei tantas coisas lindas pra gente… foram 25 semanas e 4 dias de uma gestação muito desejada", afirmou.

Entre os procedimentos realizados, Lexa enumerou os atendimentos recebidos para tentar viabilizar a continuidade da gestação. "Uma pré-eclampsia precoce com síndrome de Help, 17 dias de internação, Clexane, mais de 100 tubos de sangue na semi intensiva e 3 na UTI, sulfatando e lutando pelas nossas vidas, minha filha", completou.

Na despedida, a cantora falou sobre o sofrimento que vivencia agora, após a partida da recém-nascida.

"Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual".

Por fim, Lexa falou sobre o seu amor pela filha. "Sofia, te amarei eternamente minha filha amada, espero te honrar muito, eu sei que um dia vamos nos reencontrar em um lugar lindo… espera que a mamãe vai te dar mais colo…".

Confira o post de Lexa nas redes sociais:

