A- A+

LUTO Lexa desistiu do Carnaval para preservar gravidez e ficou 17 dias em hospital; entenda Cantora revelou que Sofia nasceu prematuramente no dia 2 de fevereiro, com apenas 25 semanas de gestação, mas não resistiu

A última semana foi de luto e tristeza para Lexa, que revelou nesta segunda-feira (10) que sua filha, Sofia, morreu apenas três dias depois de nascer. Foi o fim de 17 dias em que a cantora ficou internada devido a um quadro de pré-eclâmpsia precoce, o que resultou em um ''alto risco potencial'', segundo o hospital. Noiva do ator Ricardo Vianna, ela estava na 25ª semana de gestação e já havia citado um ''milagre'' ao falar sobre o seu estado de saúde e o da bebê.

O quadro de pré-eclâmpsia, como o de Lexa, é um caso considerado raro, atingindo de 3% a 7% das gestantes. Quando grave, os sintomas podem varias: entre os mais comuns estão as dores de cabeça intensas, dificuldade de respirar, vômitos e pressão arterial elevada. A condição pode afetar órgãos como pulmões, coração e rins e até gerar o desprendimento da placenta.

“Pedimos orações e as melhores energias possíveis”, dizia o perfil da cantora ao publicar o boletim médico quando ela estava ainda no início daqueles dias de internação na Unidade Semi-Intensiva do Hospital e Maternidade Santa Joana. Em outra publicação, a cantora disse acreditar em um “milagre”.

Ainda assim, o quadro da cantora era considerado estável, segundo um boletim médico divulgado pelo hospital. “Apesar do quadro demandar atenção e cuidado constantes devido ao potencial alto risco, a paciente encontra-se estável, monitorizada e assistida por especialistas”, dizia o texto.

''Vivi os dias mais difíceis da minha vida. Eu senti cada chutinho, conversei com a barriga, idealizei e sonhei tantas coisas lindas para a gente… Foram 25 semanas e 4 dias de uma gestação muuuito desejada! Uma pré-eclâmpsia precoce com síndrome de HELLP, 17 dias de internação, Clexane, mais de 100 tubos de sangue na semi-intensiva e 3 na UTI, sulfatando e lutando pelas nossas vidas, minha filha'', disse Lexa ao falar sobre a morte da filha com os seguidores.



''Tomei AAS e cálcio durante toda a gestação, fiz um pré-natal perfeito, fiz TUDO, mas minha pré-eclâmpsia foi muito precoce, extremamente rara e grave… Meu fígado começou a comprometer, meus rins e o doppler da minha bebezinha também… Mais um dia e eu não estaria aqui para contar nem a minha história nem a dela'', acrescentou a artista.

Antes, para a preservação de sua gravidez, Lexa havia anunciado a desistência de desfilar como rainha da bateria da Unidos da Tijuca no Carnaval 2025. À época, ela ressaltou que seu “maior sonho era passar barriguda na Avenida”, mas que priorizaria a pequena Sofia, para que tivesse a “filha em segurança".

Veja também