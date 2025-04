Lexa divulga música para a filha que morreu dias após o nascimento; confira

A- A+

A cantora Lexa divulgou, nesta sexta-feira (18), uma música que fez para a filha, Sofia, que morreu três dias após o nascimento. A bebê, fruto do relacionamento com o ator Ricardo Vianna, nasceu em 2 de fevereiro de forma prematura, mas não resistiu às complicações.



A canção se chama "Você e Eu" e está disponível nas principais plataformas digitais.

"A música mais linda da minha vida. Ouçam e sintam o mais puro amor! Uma declaração pra minha estrelinha", escreveu a cantora nas redes sociais.

Lexa anunciou o lançamento da música na terça (15). Na ocasião, publicou um vídeo chorando ao escutá-la.

Já na quarta, ela compartilhou a primeira reação de Ricardo ao escutar a canção, e se declarou para o noivo.

"'Eu vejo você' é a frase que o Ricardo mais fala pra quem ele ama e quando eu estava grávida ele falava o tempo todo pra Sofia Coloquei 'eu vejo você' na música porque hoje eu entendo o tamanho do significado dessa frase", explicou ela.

E completou: "Choramos porque amamos, porque vivemos e contemplamos cada momento. Eu vejo você porque eu também consigo me ver. O nosso amor fez nascer o ser mais lindo que eu já vi nessa vida."



Ricardo e Lexa anunciaram a gravidez em outubro de 2024. Durante a gestação, ela sofreu com um quadro de pré-eclâmpsia e precisou ser internada no dia 21 de janeiro.





A cantora também desenvolveu síndrome de Hellp, um problema que afeta o funcionamento do fígado e dos rins, tornando sua gravidez ainda mais delicada.



Sofia nasceu com pouco mais de seis meses de gestação, e não resistiu ao parto prematuro. A perda foi anunciada publicamente no dia 10 de fevereiro.



Veja também