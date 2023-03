A- A+

bbb23 Lexa diz que não vai mais assistir ao "BBB 23": "Tô no fundo do poço" Cena do marido da cantora, MC Guimê, passando a mão na participante mexicana repercutiu

Lexa fez um novo pronunciamento no início da tarde desta quinta-feira (16) sobre a cena do marido, MC Guimê, passando a mão na participante mexicana do "BBB 23" durante a festa na véspera.

"Todo mundo que me acompanha no instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses pra ver o cuimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa. Eu tô assustada, triste e decepcionada. Dói demais! Eu tô arrasada. Eu tô no fundo do poço. Tô machucada. E não tenho forças pra nada. Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim", afirmou a cantora em postagem no Instagram.

O momento em que MC Guimê passa a mão repetidamente, e sem ser convidado para tal, no corpo da participante mexicana Dania Mendez gerou ampla repercussão entre internautas. Lexa recebeu apoio de famosas, como MC Carol e Gretchen. Sua postagem mais recente no Instagram foi curtida por Simaria.

Antes do acontecimento na noite desta quarta-feira, Lexa vinha demonstrando apoio ao cantor. No mesmo dia da festa, ela fez uma declaração de amor para ele na rede social.

"Foi uma batalha até aqui… batalhas judiciais que pagamos por erros dos outros, batalhas emocionais, mas quem é família não solta a mão… você nasceu pra brilhar e eu sempre tentei fazer o melhor por você! Fé e marcha! Até depois do fim. @mcguime", escreveu.

