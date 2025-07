Lexa doa enxoval personalizado da filha que perdeu para bebê com o mesmo nome

A- A+

Cinco meses após perder sua filha, que nasceu prematura de 25 semanas, Lexa resolveu doar os itens personalizados que havia preparado para a bebê, chamada Sofia.

A cantora fez uma postagem no Instagram anunciando que doaria o enxoval e, horas depois, encontrou uma bebê com o mesmo nome que vai receber o presente.



"Falei com pessoas próximas, mas não achei nenhuma bebê Sofia. Tenho muitas coisas personalizadas com o nome da Sofia e gostaria de dar com todo amor do mundo para outra bebê que esteja para nascer, porque a maioria das coisas é RN (tamanho recém-nascido). São roupinhas de excelente qualidade, alguns produtos, trocador portátil. Por favor, me envie um direct. Eu doarei só as personalizadas, mas doarei com o coração cheio de alegria", escreveu Lexa.



O desfecho foi rápido diante da repercussão no Instagram, onde a artista é seguida por quase 21 milhões de pessoas. A bebê foi encontrada horas depois.

"Já achamos a Sofia que receberá tudo que tenho personalizado. Uma guerreirinha que acabou de vencer a UTI após 60 dias internada. Obrigada Jesus pelos passos de alegria que tenho dado até aqui", contou Lexa sobre o destino das peças.



Sofia é a primeira filha da cantora, fruto da relação dela com o ator Ricardo Vianna, que também é pai de outra menina. Lexa passou duas semanas internadas após um quadro de pré-eclâmpsia. Depois de perder Sofia, ela contou que também correu risco de morte no hospital.



"Eu tomei AAS e cálcio na gestação toda, fiz um pré-natal perfeito, fiz tudo, mas minha pré-eclâmpsia foi muito precoce, extremamente rara e grave… o meu fígado começou a comprometer, os meus rins e o doppler da minha bebezinha também… mais um dia e eu não estaria aqui pra contar nem a minha história e nem a dela."



A pré-eclâmpsia é uma condição grave que pode ocorrer durante a gravidez, caracterizada pelo aumento da pressão arterial e presença de proteína na urina (proteinúria) após a 20ª semana de gestação.

Pode afetar vários órgãos e, se não for tratada, pode levar a complicações sérias tanto para a mãe quanto para o bebê.

