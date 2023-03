A- A+

MC Guimê Lexa e MC Guimê: relembre as crises no relacionamento dos dois, juntos há sete anos Cantores assumiram o namoro em 2016, e chegaram a se separar meses antes do rapper entrar no reality show Big Brother Brasil

O relacionamento de Lexa e Mc Guimê, participante do Big Brother Brasil (BBB) 2023, parece estar abalado desde a madrugada desta quinta-feira (16). Após comportamentos de assédio do rapper com Dania Mendez, nova integrante que entrou na casa por meio do intercâmbio com a versão mexicana do programa, a cantora de funk retirou os sinais de apoio ao marido nas redes sociais e desabafou com os fãs em seu perfil no Twitter. Juntos há mais de sete anos, os dois já passaram por idas e vindas e momentos de crise. Relembre abaixo a trajetória do casal.

Em 2015, os dois começaram a se relacionar depois de se conhecerem por intermédio dos empresários, nos bastidores de um show. A artista já contou, inclusive, que achou o agora esposo "estranho" em suas primeiras impressões. Logo na sequência, no entanto, lançaram a primeira colaboração musical, chamada "Fogo" e, pouco tempo depois, em 2016, decidiram assumir publicamente o namoro.

Com apenas alguns meses de namoro, em junho de 2016, Guimê pediu a mão de Lexa em casamento. No mesmo ano, o casal estrelou outra parceria na música, com direito a romântico do Mc, intitulada "Fato Raro". Depois de dois anos noivos, em 2018, os dois se casaram em São Paulo, na Catedral da Sé, com direito a uma festa luxuosa e repleta de ostentação.

Em fevereiro de 2022, o paulista fez uma tatuagem com o resto da mulher na panturrilha. Apesar da demonstração de amor marcada na pele, no final do ano passado, os dois anunciaram o término da união. A notícia veio, em outubro, com uma publicação dela no Instagram. "Foram os melhores 7 anos possíveis e quem sabe um dia nossos caminhos se reencontrem", escreveu a artista na época.

A carioca já havia comentado, em outras ocasiões, sobre crises de ciúme por parte do marido, mas a dupla alegou que a separação se deu de maneira amigável e respeitosa.

Para alegria dos admiradores do casal, a reconciliação saiu poucos dias antes do Ano Novo, no dia 27 de dezembro de 2022. "Me faltariam palavras para descrever o quanto é bom ter você de volta", escreveu o rapper nas redes sociais. "Às vezes você precisa separar pra entender que não é bom ficar sem", desabafou Lexa.

Veja também

REALITY Saiba as diferenças e semelhanças entre o 'BBB 23' e o reality mexicano onde está Key Alves