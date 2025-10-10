A- A+

CELEBRIDADES Lexa e Ricardo Vianna se casam, no Rio de Janeiro, e homenageiam a filha, Sofia O casal disse o "sim" em um espaço na zona norte do Rio de Janeiro (RJ), para cerca der 150 convidados

A cantora Lexa e o ator Ricardo Vianna disseram “sim”, nesta sexta (10). O casal oficializou a união nesta tarde, em uma cerimônia para cerca de 150 convidados, no espaço Casa do Alto, no Alto da Boa Vista, zona norte do Rio de Janeiro (RJ).

A celebração contou com diversos amigos famosos do casal, como os também casais Tati Machado e o marido Bruno Monteiro, e os atores Marcello Melo Júnior e Mell Muzzillo.

Um dos momentos de maior emoção foi a homenagem que o casal prestou à filha Sofia, que morreu em fevereiro, após Lexa sofrer complicações na gestação, devido a um quadro de eclâmpsia.

Lexa e Ricardo soltaram ao céu balões de gás hélio, brancos e transparentes. Em um deles, estava escrito “Soso”, apelido carinhoso que o casal deu à filha.



