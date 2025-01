A- A+

Saúde Lexa fala em milagre enquanto segue internada: "Nunca imaginei que estaria em situação tão delicada" Grávida de seis meses de sua primeira filha, Lexa agradece o apoio dos fãs e diz que continuará no hospital de São Paulo, onde está internada há uma semana

Internada há uma semana, a cantora Lexa agradeceu o apoio dos fãs e amigos em um story no Instagram nesta segunda-feira (27). Diagnosticada com pré-eclâmpsia precoce em meio à gravidez de sua primeira filha, Sofia, com o ator Ricardo Vianna, ela afirmou acreditar em um “milagre”.

No sexto mês de gestação, a artista segue na Unidade Semi-Intensiva do Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo.

“Uma semana internada e nunca imaginei que estaria em uma situação tão delicada e complicada, mas eu e minha filha somos filhas de um Deus amoroso e fiel. Aqui no hospital cada dia é uma vitória”, disse a artista.

“Obrigada a todos pelas orações e palavras, vamos seguir nessa corrente”, disse ela, agradecendo ainda aos médicos e demais pessoas da equipe do hospital. “Já deu tudo certo, eu creio em milagres.”

Na última quinta-feira (22), em um boletim médico, a Maternidade Santa Joana disse que o quadro exige “atenção e cuidado constantes devido ao alto risco potencial”, mas que Lexa “encontra-se estável, monitorizada e assistida por especialistas”.

O que aconteceu com Lexa?

A cantora de 29 anos foi internada em São Paulo, na última segunda-feira (20), após desenvolver um quadro de pré-eclâmpsia.

A artista espera Sofia, fruto de seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna.

A condição reflete um diagnóstico de hipertensão arterial que surge, em geral, após a 20ª semana de gravidez e antes do final da primeira semana, depois do parto.

Para preservar a gravidez, Lexa anunciou que desistiu de desfilar como rainha da bateria da Unidos da Tijuca no Carnaval 2025.

A informação foi compartilhada no perfil oficial da artista, que ressaltou que seu "maior sonho era passar barriguda na Avenida", mas que, no momento, priorizará a pequena Sofia, para que tenha a "filha em segurança".

Algumas mulheres com pré-eclâmpsia não apresentam sintomas, outras tem uma pequena retenção de líquido, em especial nas mãos, no pescoço, no rosto e nos pés.

Além disso, pequenos pontos vermelhos podem surgir na pele.

Trata-se de um problema que atinge de 3% a 7% das gestantes.

Quando a pré-eclâmpsia é grave os sintomas são diferentes, entre os mais comuns estão as dores de cabeça intensas, dificuldade de respirar, vômitos e pressão arterial elevada.

A condição pode afetar órgãos como pulmões, coração e rins e até gerar o desprendimento da placenta.

Após o diagnóstico as gestantes, geralmente, são internadas e antecipar o parto é uma solução, de acordo com o tempo gestacional, para reverter o quadro clínico.

Nos casos em que o bebê é prematuro, uma avaliação cuidadosa do médico é necessária para apontar qual situação traz menos risco para mãe e bebê.

