Lexa, MC Daniel, Gabriela Prioli e Klara Castanho estão na 'Dança dos famosos' 2024

Lexa, MC Daniel, Gabriela Prioli e Klara Castanho são algumas das personalidades que estarão hoje na "Dança dos Famosos", do "Domingão" com Huck, que começa após The Masked Singer Brasil, às 17h25.

O quadro retorna em 2024 com uma lista de celebridades prontas para mostrar seus talentos no ritmo da música. Com um elenco diversificado e promissor, a edição deste ano promete ser repleta de apresentações emocionantes, momentos divertidos e, é claro, muita dança. Entre os confirmados estão diversos nomes conhecidos do público, além de algumas surpresas. A Dança dos Famosos começa neste domingo (3).



Confira a lista de participantes:

Tati Machado

Samuel de Assis

Juliano Floss

Klara Castanho

Gabriela Prioli

Amaury Lorenzo

Thalita Morete

Lexa

MC Daniel

Matheus Fernandes

Lucy Alves

Micael Borges

Enrique Diaz

Bárbara Coelho

Bárbara Reis

Henri Castelli

Quais são os ritmos da Dança dos Famosos?

A competição passa por diversos gêneros. No ano passado, por exemplo, foram 16. Alguns deles são pisadinha, zouk, lindy hop, funk, salsa, sapateado, fox trot, valsa, tango e samba.

O novo elenco se reúne no palco do "Domingão" neste domingo e revela como serão divididos os quatro grupos da competição.

Quem ganhou a última edição da 'Dança dos famosos'?

Priscila Fantin foi a vencedora da edição de 2023 do "Dança dos famosos". Carla Diaz e Rafa Kalimann ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

