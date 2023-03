Lexa pode ter bens bloqueados pela Justiça devido à processo contra MC Guimê; entenda

A- A+

A cantora Lexa pode ter parte dos bens bloqueados pela Justiça devido a um processo no qual o rapper MC Guimê, marido da funkeira, foi condenado — o fato antecede a expulsão do paulista do "BBB 23", e não tem qualquer relação com o reality show.

Em 2016, MC Guimê comprou um imóvel de luxo em Alphaville, em São Paulo, e não conseguiu efetuar todas as parcelas do pagamento — a mansão era avaliada em R$ 2,2 milhões, e ele deixou de pagar R$ 777 mil.

Com o imbróglio, os antigos proprietários acionaram o poder jurídico, e o rapper foi condenado a restituir R$ 421 mil a título de honorários advocatícios, além das correções sobre o valor, pelo não pagamento. A dívida total é estimada hoje em R$ 2,9 milhões.

Por que Lexa pode ter dinheiro bloqueado?

Juízes responsáveis pelo caso consideram Lexa igualmente responsável pela dívida devido ao fato de a cantora ser casada com MC Guimê em comunhão universal de bens. Em segunda instância, desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo decretaram, portanto, a penhora de parte do dinheiro da funkeira.

A cantora pode sofrer a retenção de 30% de seus rendimentos mensais — da quantia que ganha com a reprodução de suas músicas em plataformas digitais — para o pagamento da dívida do marido. Desde que MC Guimê foi expulso do "BBB 23" por importunar sexualmente a mexicana Dania Mendez, Lexa e o rapper não apareceram juntos publicamente.

À Justiça, MC Guimê pede que a cantora não seja cobrada por uma dívida contraída por ele. O rapper reforça às autoridades que a compra do imóvel, onde ambos moravam, foi realizada antes do casamento dos dois. A defesa de Lexa se utiliza do mesmo argumento para retirar a responsabilidade da dívida sobre a cantora. Ela pretende recorrer da decisão.

"Trata-se de uma ação que corre em desfavor de MC Guimê e, ainda que tenha saído qualquer decisão envolvendo seu nome, não possui qualquer pendência decorrente desse desdobramento", informa a assessoria de imprensa de Lexa ao GLOBO. "O departamento jurídico da cantora está ciente da publicação proferida e tomará todas as providências cabíveis e necessárias a fim de resguardar os direitos da cantora, conforme vem ocorrendo desde a ciência de todos os atos processuais", acrescenta.

Guimê está com seus saldos bancários bloqueados e segue com bens penhorados pela Justiça de São Paulo — a decisão inclui prêmios e cachês adquiridos ao longo de sua participação no "BBB 23". O rapper afirmou às autoridades que não realizou o pagamento total do imóvel porque não o recebeu na condição que havia sido anteriormente acordada, com as reformas combinadas.

