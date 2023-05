Lexa revela meta de conhecer 30 países antes dos 30 anos; saiba quantos ela já visitou

A- A+

Aos 28 anos, Lexa não está longe de realizar seu desejo de visitar 30 países antes de completar 30 anos. A cantora, que já esteve em mais de 20 países, falou sobre a meta nos stories, enquanto viajava de avião após conhecer a Argentina.

Ela contou também sobre sua vontade de levar sua família para conhecer mais lugares, e que só neste ano já esteve em Courchevel, na França; em Nova Iorque e Orlando, nos Estados Unidos; em Amsterdã, na Holanda e agora na Argentina.

Não é a primeira vez que ela fala sobre o hobby nas redes sociais; em abril desse ano, ela publicou no Instagram um vídeo com fotos de algumas de suas viagens, incluindo Japão, Itália, Paris, Cancún, Anguilla, Nova Zelândia, Chile, Portugal, Londres, Suíça, Irlanda, Austrália, Bélgica, Amsterdam, Espanha.



"Meu maior hobby… Viajaaaar! Quem mais ama viajar aí? Criei una missão pessoal de completar 30 países antes do 30 anos, eu estou com 28 anos e conheço 23 países… Fruto do meu trabalho e de vocês que estão comigo", escreveu ela, em abril deste ano. Com a mais recente viagem à Argentina, sua lista chega em 24 lugares.

Confira a lista de alguns países por onde a cantora já passou:

Brasil

Chile

Curaçao

São Martinho

Anguilla

Estados Unidos

México

Irlanda

Portugal

Suíça

Inglaterra

Bélgica

Espanha

França

Nova Zelândia

Guiné

Austrália

Japão

Itália

Cancún

Holanda

Argentina

